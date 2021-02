La Volcat s'allarga de nou

La 16a edició de la Volcat se celebrarà de l'1 al 4 d'abril per les comarques de l'Anoia i el Bages, amb Igualada com a epicentre de la cursa per etapes més antiga de l'estat espanyol i una de les que tenen més tradició d'arreu del continent. El certamen està obert tant a ciclistes professionals com a corredors amateurs, i les inscripcions ja són obertes a la pàgina web de l'organització.

La Volcat constarà de quatre etapes amb inici i final cadascuna d'elles a la ciutat d'Igualada. Des d'aquesta localitat, els recorreguts viatjaran per camins i corriols sobretot de la comarca de l'Anoia, tot i que també passarà pel Bages. En total, seran 200 km i 5000 metres de desnivell acumulat.

La primera etapa, que tindrà 38 km i 800 m de desnivell, està pensada per als qui gaudeixen amb els senders tècnics i que demanen precisió en la conducció per poder agafar velocitat. Els ciclistes aniran, aquest primer dia, en direcció a Carme.

L'endemà es produirà un retorn als orígens, segons afirmen els organitzadors, amb un traçat de 58 km i 1.500 m de desnivell per una zona que recordaran els qui van participar en les primeres edicions. Els participants aniran cap al parc eòlic de Rubió en un recorregut que passarà per Òdena, Grevalosa, Castellfollit del Boix, Maians i Castellolí.

L'etapa reina serà la tercera, amb 60 km i 1.600 m de desnivell en direcció a Santa Margarida de Montbui i Sant Martí de Tous. Els ciclistes trobaran boscos frondosos i senders estrets en un itinerari que, sense grans desnivells, esdevindrà un trencacames.

La cloenda de la Volcat tindrà 38 km i 1.000 m de desnivell amb un itinerari semblant al de la jornada inicial, ja que portarà els inscrits cap a Carme. Segons avança l'organització, la jornada transcorrerà per camins de riu variats, camí de la zona coneguda com la Lluna. Un traçat de pujades i baixades curtes camí de la meta.

Tornarà a donar punts UCI

La Volcat que se celebrarà un cop més en les dates de Setmana Santa aplegarà grans especialistes de talla mundial atrets pel fet que la prova atorga punts UCI, com a categoria S2. Així mateix, la cursa manté la seva condició de punt de trobada d'aficionats al ciclisme de muntanya que volen viure unes vacances diferents. La Volcat es pot disputar de forma individual o en parelles, i les inscripcions es poden fer per una etapa, dues o les quatre.

La temporada passada, la victòria va ser per Francesc Guerra en la categoria masculina i Clàudia Galícia en la femenina. Aleshores, hi va haver només dues etapes i un total de 115 km de recorregut, i es va disputar el mes d'octubre a causa de les restriccions causades per la pandèmia.