El Barça rep l'Elx en el partit pendent de la primera jornada

El Barça recupera avui (19 h) el partit pendent de la primera jornada contra l'Elx, al Camp Nou, en un matx que Koeman vol que resolguin els veterans de l'equip, tal i com va apuntar ahir. Després de l'empat contra el Cadis (1-1) del diumenge passat, el blaugrana no poden continuar ensopegant si es volen reenganxar a la pugna pel títol. «Crec que encara podem lluitar per la lliga», va indicar el tècnic: «s'està demostrant que tots els equips poden baixar i deixar-se punts».