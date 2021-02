El Club Hoquei Castellet planteja a la federació que no es reprengui la lliga

El retorn progressiu de les competicions esportives està provocant també una onada de reaccions adverses d'entitats que no veuen gens clar trepitjar de nou les pistes a causa de la persistència de la pandèmia. El Club Hoquei Castellet ha adreçat una carta a la Federació Catalana de Patinatge en la qual transmet «el malestar i el neguit» per la imminència del reinici de la lliga de la Primera Catalana masculina el 6 i 7 de març.

«La federació catalana vol reprendre la competició al preu que sigui», explica Oriol Llovet, president de l'entitat, que en el comunicat exposa que aquesta lliga és «totalment amateur» i «actualment no hi ha les condicions mínimes indispensables per tornar a la competició».

A finals de setembre, el primer equip masculí del CH Castellet va iniciar la Primera Catalana amb un doble enfrontament contra el Sant Just, que es va acabar amb 2-3 tant en una pista com en l'altra. «La federació va decidir que, en comptes de fer dues voltes, cada cap de setmana es juguessin dos partits entre els mateixos equips i el cap de setmana següent descansessin», apunta Llovet: «és una bona mesura, perquè així si hi ha un contagi, l'equip té dues setmanes de marge per fer el confinament».

Aleshores, però, va arribar la segona onada de la covid i totes les competicions d'àmbit català en diferents modalitats esportives que s'havien posat en marxa es van aturar. «A la Primera Catalana, hi ha joves de 20 i pocs anys amb ganes de jugar i altres que en tenen 30 i tants que no volen assumir el risc de contagiar-se perquè tenen una feina i no es volen estar deu dies en quarantena», indica Llovet, alhora que assegura que desconeix quin és el posicionament dels altres clubs de la categoria. «Crec que els grans han exercit pressió a la federació perquè els interessa que hi hagi competició per cobrar les quotes dels jugadors de base, que són les que sustenten els primers equips», afegeix: «en aquests clubs, a més, és on hi ha sobretot nanos joves que van amb moltes ganes».

En la carta adreçada a l'ens federatiu, el CH Castellet detalla els diferents motius pels quals «no veiem amb bons ulls l'inici de la competició de 1a Catalana». En el primer punt, l'entitat destaca que «actualment tot just podem començar a entrenar amb semi normalitat després d'estar parats durant mesos, i tenint en consideració l'exigència d'aquesta lliga, creiem que hi ha un risc elevat que es produeixin lesions si ara de cop i volta es comença a competir a un ritme alt».

Així mateix, el club considera que «tenim al territori variants noves de la covid descontrolades i en creixement, i creiem que anar a competir amb jugadors d'altres clubs que poden estar entrenant i jugant partits de diferents categories i a diferents localitats cada cap de setmana sense cap mena de control sanitari ni traçabilitat no és el que toca en aquest moment».

Malgrat tot, si la federació no es fa enrera «i ens obliguen a jugar», explica Llovet, «reunirem la plantilla i demanarem qui vol jugar i qui no, i si hi ha quòrum jugarem i si no, no ho farem». En aquest segon cas, no hi ha penalització econòmica, però sí el descens a la 3a Catalana. «Ho assumirem», indica el president santvicentí, alhora que pronostica que «si s'arrenca, però, no crec que s'arribin a jugar gaire partits»