El Parlament avala el decret del Govern que habilita el vot per correu i electrònic a les entitats esportives

La Diputació Permanent del Parlament de Catalunya ha validat el decret llei del Govern que modifica aspectes del règim jurídic de les entitats esportives catalanes i que permet que s'activi el vot per correu i el vot electrònic per a escollir les juntes directives i les presidències dels clubs. La nova norma es va impulsar just quan el FC Barcelona engegava les seves eleccions i reclamava mecanismes que garantissin la participació dels seus socis en un context de pandèmia i amb la mobilitat restringida. Tot i que el Govern assegura que la norma facilita el funcionament a totes les entitats, alguns grups de l'oposició han criticat i considerat que la modificació s'hagi fer 'ad hoc' per al Barça.

El decret s'ha validat amb 12 vots a favor dels grups independentistes i els comuns, i 9 abstencions de la resta de grups, però amb cap vot en contra. I és que tots els partits han defensat les motivacions que van portar al Govern a impulsar la modificació i han coincidit amb l'executiu en la necessitat de modernitzar i adaptar la normativa a les necessitats de la pandèmia, però també als nous temps, que ofereixen més possibilitats de millora del dia a dia i de la gestió a través de nous mètodes.

El decret habilita, de fet, el vot per correu i el vot electrònic amb l'objectiu de "facilitar la renovació dels òrgans de govern de les entitats", en paraules de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que a la seva intervenció ha aprofitat per recordar també que ja hi va haver una modificació de la normativa esportiva per facilitar les reunions digitals dels organismes interns. On sí hi ha distinció al decret és en l'aplicació del vot per correu i l'electrònic, donat que el postal es pot posar en marxa sense que els estatuts de l'entitat ho tinguin previst però per implantar l'electrònic cal que es modifiquin els estatuts, una cosa que encara s'ha de fer amb assemblees presencials.

Aquestes i altres circumstàncies que afecten sobretot a les entitats més petites han fet que des de Cs, PSC, comuns i PPC s'hagi criticat que hi ha "falta de concreció" i de "garanties per igual per a tots els clubs esportius" que atribueixen al decret. A més, socialistes, Cs i PPC han demanat que les mesures tinguin una periodicitat limitada per a la pandèmia i que es faci una modificació legal més àmplia per adaptar la normativa general amb un projecte de llei nou. Des de tota l'oposició, a més, han vist el decret llei com una manera de donar resposta 'ad hoc' a la necessitat que tenia el Barça en engegat les seves eleccions, i han reclamat més atenció a l'adaptació que necessiten les entitats més petites.