El Perfumerías Avenida exhibeix la imbatibilitat a la Seu contra el Cadí

El Perfumerías Avenida va sumar ahir la 24a victòria consecutiva a la lliga en derrotar clarament el Cadí La Seu en un partit pendent de la jornada 21. Les de Bernat Canut no li van perdre mai la cara al duel, però no van poder evitar el triomf visitant per un ampli marge.

Les salmantines no van esperar gaire a posar distància amb el Cadí i van deixar el partit pràcticament vist per sentència amb un 9-25 al primer quart que es va eixamplar un punt més al final del període (11-28). Amb la baixa a darrera hora d'Ariadna Pujol, les locals van intentar que el Perfumerias no s'escapés, i durant uns minuts, amb una brillant Díaz, ho va aconseguir, però la diferència de nivell es va acabar imposant.

Les cistelles de Diallo a la pintura, la direcció de Domínguez i els triples van ser arguments molt poderosos que el Cadí no va poder contrarestar. A la mitja part, en el marcador hi havia un contundent 26-47.

Tot i la diferència, les de Canut no van baixar els braços (40-57) i van fer de la defensa una arma per intentar aturar, a estones, l'embranzida castellana. El Cadí es va mostrar més intens i va tancar el tercer període amb un parcial de 18-25. Amb el triomf a la butxaca, el Perfumerias Avenida ja no va mantenir el mateix nivell d'intensitat i només va anotar vuit punts en el darrer període. El Cadí tornarà dissabte (17 h) a la competició rebent el Gernika, que va 4t.