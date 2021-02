El Madrid aprofita 73 minuts de superioritat a Bèrgam

El Reial Madrid va superar el tràngol d'haver de viatjar a Itàlia amb nou baixes i va vèncer per 0-1 al camp de l'Atalanta. L'expulsió del centrecampista suís Remo Freuler al minut 17 va marcar definitivament una eliminatòria que encara queda viva per a la tornada a Valdebebas.

El conjunt llombard, habitualment desinhibit i ofensiu, va haver de canviar el seu plantejament quan, en el minut 17, el col·legiat alemany Tobias Stieler, el mateix que ja va oferir un recital al Camp Nou en el Barça-Juventus de fa uns mesos, va expulsar amb vermella directa Freuler per una falta sobre Mendy interpretant que era l'últim defensa en una ocasió manifesta de gol, opinió clarament errònia. A partir de llavors, els locals es van haver de defensar i, a més, van perdre per lesió el colombià Zapata. Semblava que, malgrat tot, mantindrien l'empat fins al final, però en el minut 86 el seu entrenador, Gian Piero Gasperini, va introduir dos canvis amb un córner en contra i el desajust el va aprofitar el mateix Mendy per anotar l'únic gol d'un gran xut llunyà des de fora de l'àrea amb la cama dreta, en principi la menys hàbil.

Si les característiques de l'Atalanta provoquen que encara tingui esperances per a la tornada, no sembla que passi el mateix en l'altra eliminatòria, en què el Manchester City de Pep Guardiola va derrotar el Borussia Mönchengladbach per 0-2. Bernardo Silva i Gabriel Jesus van segellar la victòria dels anglesos, als quals hauria de passar una catàstrofe per quedar fora d'Europa.