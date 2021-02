Matt Janning seguirà al Baxi fins al final de la temporada

L'escorta nord-americà Matt Janning seguirà sent jugador del Baxi Manresa fins a final de temporada, segons va confirmar ahir el director esportiu del club manresà, Xevi Pujol, a Regió7. El jugador de Minnesota tenia una clàusula d'escapatòria per tal d'anar a algun conjunt de l'Eurolliga o de l'Eurocup un cop finalitzada la seva vinculació inicial de dos mesos als bagencs, que s'acabava a mig febrer, però en no rebre cap oferta es quedarà al Baxi.

Així, Pujol va explicar que «el supòsit de sortida era per a un equip d'Eurolliga o un dels destacats de l'Eurocup. Ell va estar lesionat les últimes setmanes abans de l'aturada i no ha rebut l'oferta esperada, amb la qual cosa el contracte simplement es prorroga. A més, com que l'últim dia per contractar jugadors en les dues competicions europees és aquest dimecres, ja no podrà rebre cap oferta» d'aquí a final de curs.

Janning va arribar a final de desembre per reforçar el Baxi després de les lesions de Makai Mason i Guillem Jou. Arribava després d'una operació de turmell després d'haver-se proclamat campió de lliga amb el Baskonia. Janning ja es coneixia amb Pedro Martínez, el tècnic dels manresans, amb qui ja havia coincidit al club basc i la contractació era beneficiosa per a les dues bandes, ja que no suposava un problema econòmic per al Baxi i servia al jugador per recuperar-se. De moment, però, no ha tingut gaire sort i una lesió al soli només li ha deixat jugar tres partits.