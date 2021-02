El Manresa FS deixa escapar dos punts a última hora

El Manresa FS va perdre una bona oportunitat per acostar-se als dos primers classificats del seu grup en empatar a quatre gols a la pista de l'Indústries Santa Coloma B per culpa d'un autogol a última hora del porter Adil. L'actuació dels col·legiats, que van indicar sis faltes contra els bagencs a a la segona meitat i només una a favor, no va agradar als homes de Sito Rivera, que van veure condicionada la seva feina en defensa.

La primera part va ser molt intensa i, tot i el gol inicial de Nil, que va ser anecdòtic, el Manresa va tenir moltes dificultats per trencar la forta pressió del conjunt colomenc. En els deu minuts finals, però, l'equip encara de Sito Rivera va poder imposar millor el seu joc i va haver-hi grans alternances en el marcador, afavorides per actuacions millorables dels porters, que van errar força.

A la represa, el Manresa FS va sortir bé a la pista i va tenir unes quantes ocasions per desnivellar el marcador, però no va estar encertat davant de la porteria d'Eric. Quan semblava que el partit esllanguia, ja travessat l'equador d'aquest període, Eric Castillo va sorprendre els locals i va anotar el gol que semblava que faria viatjar els punts cap a la Catalunya central. L'entrenador local va fer la tàctica del porter-jugador, però en l'últim minut, quan no l'estava practicant, va arribar una transició en un dos contra un en què Adil va estar desafortunat. Demà, nou partit contra el Salou i duels directes entre els altres equips dels cinc primers.