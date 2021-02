La represa forçada per la federació de la Primera Catalana provoca el caos

La Federació Catalana de Futbol (FCF) no ha atès el clam dels clubs de Primera Catalana i s'ha mantingut ferma en la decisió unilateral de reprendre la competició, aquest cap de setmana, tot i que 31 de les 40 entitats que conformen la categoria van manifestar per escrit, a l'ens federatiu, el passat 10 de febrer, que no podien «afrontar la represa de la competició en els termes establerts».

Un dia abans de la disputa dels primers partits de la tercera jornada, les dues inicials es van jugar a començaments d'octubre, la intransigència federativa ha derivat en una situació caòtica que afecta de ple els dos equips de casa nostra, el CF Solsona i el CF Martorell.

Sense camp on entrenar-se i jugar

La situació de l'entitat solsonina és la més delicada. El CF Solsona es va quedar, ahir, sense terreny de joc on jugar el partit que diumenge, des de les 12.15 hores, havia d'enfrontar els jugadors de Joan Corominas i David Andreu amb el CF Can Vidalet.

Aquesta temporada, els solsonins han de jugar com a locals a l'exili de Cardona per la caiguda d'un mur de l'institut Francesc Ribalta que converteix en perillosa la utilització del Municipal de Solsona.

Dimecres a la tarda, el president de l'entitat solsonina, Ernest Estany, es va reunir amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cardona, Salvador Campos. El regidor el va informar de la impossibilitat que el Camp Vida Activa acollís el partit i els propers entrenaments dels solsonins. El consistori cardoní va comunicar ahir, per escrit, al CF Solsona que té «les infraestructures esportives tancades com a conseqüència de les mesures sanitàries dictades per tal de fer front a la situació generada per la covid-19». L'Ajuntament argumenta que «donada la configuració del camp, no podem garantir el compliment de les mesures sanitàries exigides» i denega la petició «d'ús del Camp Vida Activa els dies 26 i 28 de febrer» del CF Solsona.

Ernest Estany va declarar ahir a Regió7 que «entenem que el plantejament de l'ajuntament de Cardona és del tot raonable». El dirigent va contactar ahir amb el seu homòleg del club espluguí per sol·licitar l'ajornament del partit i a l'espera d'una resposta oficial i definitiva va constatar «bona predisposició» per part del CF Can Vidalet.

Viatjar a Alcarràs amb incògnites

Per la seva part, el CF Martorell ha de desplaçar-se demà al Segrià per enfrontar-se al FC Alcarràs, a partir de les 17 hores. Però la incògnita és la presència de l'equip amfitrió. Josep Ramon Vigueras, president de l'entitat martorellenca, detalla que «vam rebre una petició d'ajornament de l'Alcarràs per algun tipus de problemàtica al Municipal el Xoperal. Els vam oferir jugar a Martorell, una possibilitat que van declinar. Per tant, a hores d'ara, estem a l'expectativa i viatjarem a Alcarràs».

En el document remès al president de la FCF, Joan Soteras, el 10 de febrer, els clubs demanaven diàleg a la federació per determinar unes condicions raonables per reprendre la lliga: la realització de test d'antígens als futbolistes per garantir-ne la salut; una rebaixa substancial de les despeses d'arbitratge i l'establiment d'ajudes econòmiques per als clubs per poder fer els desplaçaments.

La federació només s'ha avingut a reduir, lleugerament, les despeses arbitrals. Els rebuts per aquest concepte a Primera Catalana han passat de 471,30 a 436,88 euros. La resposta a les altres demandes ha estat un estrident silenci. L'ens federatiu ni tan sols ha estat sensible a la petició unànime que els clubs que no puguin reprendre la lliga no siguin sancionats amb la pèrdua de la categoria i la corresponent sanció econòmica. Només s'ha compromès a estudiar «la demanda de poder deixar sense efecte les sancions accessòries de multa econòmica per aquells equips que renunciïn a competir».