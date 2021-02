Múrcia és l'objectiu, com fa 25 anys

La història de l'esport té infinitat de casualitats i avui se'n viurà una altra al Nou Congost. En una setmana en què la celebració pels 25 anys de la Copa que el TDK va guanyar a Múrcia ha presidit el pensament de tota l'afició del club bagenc, el rival per tornar a la competició sembla que no podia ser cap altre que el representatiu d'aquella ciutat amfitriona. L'UCAM és una entitat diferent al CB Múrcia, que va organitzar aquella fase final fa un quart de segle, però tant li fa. Aquell títol estarà present avui durant el partit, amb la visita d'uns quants dels protagonistes de la gesta, que rebran un modest homenatge en una graderia buida per tot el protocol covid, però cal tenir en compte que després es disputa un enfrontament important, el que ocuparà la ment dels seguidors a partir de les sis de la tarda.

I és que el Baxi torna a la lliga després d'una aturada que, com explicava ahir Pedro Martínez, «se'ns ha fet molt llarga». Ho farà amb novetats i també amb una situació fins ara inèdita. Caldrà descartar un dels tretze basquetbolistes que ara mateix el tècnic barceloní té a la seva disposició, ja que a la convocatòria només n'entren dotze.

Dubtes i baixes

En aquest sentit, els únics que estan descartats són Dani Pérez i Guillem Jou, que se segueixen recuperant dels seus problemes muscular i de lligaments del turmell, respectivament. Torna Matt Janning, del qual ahir el club va oficialitzar la renovació fins a final de temporada, de la qual Regió7 ja en va informar dijous. També podria debutar Ferrari, que sembla que ha superat alguns problemes físics dels darrers dies, i estan disponibles Eulis Báez, recuperat de la segona afectació d'isquiotibials de l'any, i un Juampi Vaulet que toreja com pot la fasciïtis plantar que arrossega des de fa setmanes.

Martínez explicava ahir que «durant l'aturada vam intentar jugar un amistós contra el Lleida però no vam poder perquè no teníem prou jugadors. Aquestes incidències ens han afectat durant el dia a dia, ja que alguns s'han perdut entrenaments. Per a mi és una incògnita el rendiment que tindrem en aquest partit».

Va recordar que Ferrari «s'ha entrenat poc amb nosaltres i Tabu ha anat a la selecció, la qual cosa sempre despista». Després hi ha el cas de Matt Janning, a qui «no he vist bé. La seva lesió ha estat llarga i l'he vist amb massa precaució i fora de ritme». Sobre el fitxatge de Ferrari, «va ser una oportunitat derivada de la lesió de Dani Pérez i també de les ganes que ell tenia de venir, ja que disposava de millors ofertes».

Rival canviat amb molt rebot

Sobre el partit d'avui, «fa setmanes que hi pensem i això tampoc no és bo, ja que et pot crear ansietat, però no teníem res més per fer». L'UCAM «ha canviat respecte de l'equip a qui ens vam enfrontar fa un mes. Han fitxat Webb, més fort físicament i també millor jugador que Di Leo [lesionat]. També han fitxat Isaiah Taylor en el lloc de Conner Frankamp [el seu màxim anotador i fora de les pistes durant vuit setmanes]. Aquest és més una incògnita, tot i que té experiència a l'NBA i ho feia bé en un bon equip d'Israel».

Un dels aspectes que caldrà controlar avui és el rebot a sota la cistella del Baxi, ja que els murcians són els millors en captures ofensives. L'entrenador dels manresans va admetre que «segur que ens n'agafaran, però hem d'intentar equilibrar el balanç i que no siguin excessius».