El Barça es val d'una picada del ‘mosquit'

El joc del Barça a l'estadi Sán-chez Pizjuán no va fer trempar en un partit tàctic i de ritme parsimoniós. Tot i això, l'encert de Ronald Koeman a modificar el dibuix de l'equip; la incapacitat dels locals per aturar les desmarcades de ruptura de Dembélé i la manca d'errades en defensa dels blaugrana van propiciar una còmoda victòria del Barça al feu sevillista (0 a 2).

El tècnic holandès del FC Barcelona va sorprendre en plantejar un sistema tàctic amb tres centrals (3-5-2) en el qual Sergiño Dest i Jordi Alba tenien un paper netament ofensiu i va deixar Griezmann a la banqueta durant tot el partit.

Tedi fins a l'aparició de Dembélé

Des de la primera possessió blaugrana es va constatar que ambdós equips apostaven per la cautela ofensiva i el control a través de llarguíssimes possessions. A més, els locals van optar per defensar al seu camp per ocupació de l'espai i en comptades ocasions van pressionar. En aquest context, inicialment, el Barça va monopolitzar la possessió de la pilota, però sense trobar escletxes en la defensa local.

La primera rematada a porteria no es va produir fins a un minut abans de l'equador del primer acte. Un canvi d'orientació del joc va permetre a Dembélé posar a prova la seguretat de Bono (min 22) i, dos minuts després, Leo Messi va intentar sorprendre el porter sevillista amb el servei d'una llunyana falta lateral sense aconseguir-ho (min 24). L'equip de Julen Lopetegui va mostrar en els minuts següents grans dificultats per defensar-se quan perdia la pilota en atac i Leo Messi va servir a l'espai i en profunditat al francès. El Mosquit es va esmunyir entre els centrals sevillistes, va encarar Bono en solitari i el va superar amb un inapel·lable xut ras i creuat (min 29). La ratxa d'imbatibilitat del porter sevillista Yassine Bounou va quedar en 557 minuts.

El gol encaixat va descentrar els locals i Julen Lopetegui va intentar revitalitzar el joc del seu equip en introduir tres nous futbolistes a la represa, però la seva temptativa només va tenir el rèdit d'un xut ras de Jesús Navas que va conjurar Ter Stegen (min 51). Va ser l'única aproximació perillosa dels andalusos en tot el partit. En els minuts següents, el Barça va tenir tres ocasions per sentenciar. Jordi Alba no va poder arribar a rematar una centrada de Frenkie de Jong (min 52); una combinació amb criteri de tota la davantera va culminar amb una rematada al pal de Sergiño Dest (min 59), i Leo Messi va xutar per sobre del travesser després d'una gran cavalcada i servei de Dembélé (min 60).

La impotència ofensiva dels sevillistes i la manca d'errades en la defensa blaugrana van afavorir un plàcid final de partit per al Barça, tot i el penal a De Jong no assenyalat en la jugada del gol anul·lat a Lenglet (min 68) i les molèsties que van obligar a substituir Pedri i Araújo.

Leo Messi va sentenciar després d'una gran paret amb l'irreverent Ilaix Moriba, que va gosar completar una paret amb l'argentí amb el taló (min 85). En conseqüència, el Barça va afermar el tercer lloc a la lliga i va adquirir confiança per intentar la remuntada a la Copa.