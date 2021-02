El Baxi sap resistir el físic murcià

El Baxi Manresa va assolir l'onzena victòria a l'ACB en un duel en què, per la necessitat de tenir quatre jugadors de quota, Pedro Martínez va descartar Dulkys i Sajus i va comptar amb Mutic a la banqueta. Gran segon quart sense continuïtat, molt bona tornada de Janning i redebut de Ferrari abans de l'orgull en un final a cara o creu que permet seguir somiant en el play-off.

Molta igualtat i un debut

El començament del partit va ser molt fred. El Baxi va patir molt per anotar cinc punts en tres minuts. Per sort, els murcians tampoc no estaven encertats. A sis minuts per al final, el resultat era un escarransit 7-7 i el joc, lent i embussat, res a veure amb el 93-103 del partit a Múrcia. Per a l'UCAM, destacava la novetat respecte del duel d'anada d'un Webb, que va encistellar el segon triple del seu equip (7-10) abans que Tabu cometés la segona falta i provoqués el debut de Ferrari.

La seva entrada i la de Janning van generar un parcial de 5-0 i el primer avantatge local des de la cistella inicial (12-10). El partit va entrar llavors en una fase de més ritme i anotació i el quart punt de Ferrari i una pèrdua visitant (16-14) van precedir un temps mort de Sito Alonso. Báez va incrementar l'avantatge amb una gran assistència novament del californià, però l'UCAM aguantava l'estrebada i empatava a 18.

La velocitat afavoreix el Baxi

Ferrari ja s'havia fet seu el comandament de l'equip i va iniciar el segon període amb una assistència a Janning i acabant un contraatac abans de demanar el canvi (24-20). L'UCAM es mostrava molt erràtic en el tir i un bàsquet de Vaulet donava la màxima diferència (29-22). El Baxi havia agafat velocitat de creuer, amb una jugada de quatre punts de Tabu i un bàsquet posterior servint de fons de Vaulet que va obligar Alonso a parar el partit amb 35-26 al marcador.

Els murcians van poder aturar per uns moments l'escomesa amb un triple de Townes, però els últims minuts, novament amb Ferrari a la pista per un Tabu carregat amb tres faltes, van ser frenètics. La velocitat afavoria el Baxi, que va disparar l'avantatge fins al 42-31 al descans.

Defensa de sucre i remuntada

El tercer quart va començar amb la quarta falta de Tabu amb 44-35. La intensitat superior de l'UCAM en les primeres jugades del tercer període van derivar en una anarquia que afavoria un conjunt visitant que tornava a entrar en el partit amb un impressionant alley-hoop d'Augusto Lima (44-39). Eatherton semblava que reaccionava amb una esmaixada, però el ritme era forà i Peter Jok situava el 46-43.

Rafa Martínez tornava a parar el cop amb un triple, però la defensa no funcionava i una nova esmaixada espectacular de Webb (49-47) provocava el temps mort local. La defensa seguia fent aigua i Strawberry empatava a 51 i després Jok anotava un espectacular triple que establia un 53-56 davant de la precipitació local. El mateix jugador sudanès ho allargava fins al 54-58, però després li van indicar tècnica, Rafa i Ferrari van aturar el cop (57-58) i, després, un triple de Janning feia que comencés un partit nou de deu minuts (60-60).

Orgull final per atrapar el triomf

El darrer període va començar amb intensitat per les dues bandes (65-64), però Tabu cometia la cinquena falta a 7.04 i Taylor capgirava el marcador amb tres punts seguits, un tir lliure i un contraatac (65-68).

Una antiesportiva va permetre que Janning anotés dos tirs lliures, però una gran acció de Webb tornava a ampliar la distància (67-71, a 5.18). Però la qualitat de Matt Janning, un luxe per al Baxi, va derivar en dos triples seguits en transició per al 73-71. El moment el reblava Mason, que feia de base, amb un nou triple, respost per Davis (76-75) mentre Eatherton es lesionava en una acció defensiva.

El Baxi es mantenia davant amb una esmaixada de Sima i un tir lliure de Mason (nou de fallats en aquell moment, 80-78, a 1.35) i el pivot gironí recuperava una pilota precedint dues errades dels dos equips. Llavors, Sima va anotar un dels dos tirs lliures a 35 segons (81-78). El col·legiat Calatrava va indicar una falta molt justa a Janning a 22 segons. Radovic només va ficar un tir lliure (81-79) i Bellas va fer falta ràpida a Ferrari, que va ficar els dos tirs (83-79, a 20,8 segons). Llavors, Bellas va transformar una bomba (83-81, a 12,5). L'UCAM va fer personal a Báez, que només entrava el segon (84-81), abans que Strawberry errés el triple de l'empat, ben puntejat pel mateix Báez, i Mason sentenciava, tot i el triple de la temporada de Jordan Davis (85-84) des del seu camp.