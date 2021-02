El Madrid es consolida i passa per damunt del Burgos

El Reial Madrid no va tenir cap tipus de problema per superar per 96-81 un San Pablo Burgos que ja va tornar de la Copa Intercontinental amb una derrota, a la Copa del Rei davant del Lenovo Tenerife, no va ser rival ahir per a un Reial Madrid que va deixar les coses clares des del primer quart. Un parcial de 21-7 va marcar la resta d'un enfrontament en què l'equip de Joan Peñarroya no va tenir cap possibilitat de donar la sorpresa.

Els blancs, que només han perdut un partit en tota la lliga regular, van disposar a l'inici del partit d'un Tavares demolidor, autor de 10 punts en aquesta fase, sense errada en el tir, i sense oposició dels castellans. El 29-13 del final del primer període no parla gaire bé de la defensa visitant.

La resta de l'enfrontament va tenir poc color, amb un Madrid que es va trobar molt bé en atac i que va continuar nodrint el seu gegant cap-verdià, autor de 27 punts i de 37 de valoració. Va estar ben secundat pels 17 punts de Carroll. En el Burgos, els tiradors McFadden, 18 punts, i Benite, 15, van intentar oposar resistència sense gaire encert.

Per la seva banda, l'Unicaja segueix la seva escalada i millora en el joc des de l'arribada de Fotis Katsikaris a la banqueta. Ahir no va tenir cap dificultat per imposar-se a un Movistar Estudiantes (91-77) que es refà com pot de la plaga de coronavirus i que ahir estrenava nou inquilí a la banqueta en la persona de Jota Cuspinera. Així, tot i l'empat del descans, els malaguenys es van escapar a la represa gràcies al perímetre, amb els 20 punts de Francis Alonso i els 15 de Waczynski i Bouteille. Pels col·legials, que ara es troben empatats amb tres equips més a la cua, Avramovic va ser el millor, amb 18 punts.

Derbi basc d'un color

Pel que fa al partit de Sant Sebastià, s'esperava molta més igualtat entre dos conjunts que sembla que lluitaran fins al final per salvar-se, i encara més per la baixa de Jonathan Bouteille pels biscaïns. Però a l'hora de la veritat, l'equip d'Àlex Mumbrú va ser molt superior (71-97) en una escapada progressiva i guanyant cadascun dels períodes. Un total de cinc jugadors van passar de deu punts en el Retabet, liderats pels 17 del base Ludde Hakanson i del txec Ondrej Balvin. Per l'equip de casa, que sembla que no sàpiga guanyar amb Marcelo Nicola a la banqueta, només van destacar Dee i Faggiano, amb 12 i 11 punts. respectivament.