Pedro Martínez: «En el pitjor moment ha aparegut la qualitat dels nostres jugadors»

Pedro Martínez avisava en la prèvia del partit que l'actuació dels seus jugadors era una incògnita per a ell i, de fet, aquests dubtes es van mostrar en una actuació que va ser una muntanya russa. El tècnic va explicar que «hem jugat millor la primera part que la segona. Primer hem pogut córrer i hem dominat el rebot. Després ens han pressionat més, han estat més agressius, sobretot per part de Bellas, que ha fet una feina bona en defensa i ens ha tret del nostre ritme de joc. El partit ha passat a ser un cara o creu i, en el pitjor moment, ha aparegut la qualitat dels jugadors, primer de Janning i després de Mason. Estem molt contents per treure un partit embolicat i complicat».

Sobre l'actuació de Matt Janning, va admetre que «està fora de ritme i necessita entrenar-se i jugar partits, però té molta qualitat. Ens ha ajudat, sap jugar a bàsquet i col·locar-se bé a darrere».

Precisament, Janning va explicar que «l'UCAM juga molt dur i ho sabíem. En el tercer quart ho han fet servir per remuntar i això ens ha sorprès. De tota manera, tot i aquest fet, hem seguit lluitant, hem mostrat un bon caràcter i hem estat capaços de guanyar. És important fer-ho sempre a casa».