El Barça fa pagar a la Penya els plats trencats

El Barça de bàsquet va utilitzar el derbi contra el Joventut per refer-se de la derrota de menys de 48 hores abans contra l'Asvel Villeurbanne en l'Eurolliga. L´equip de Jasikevicius va passar per damunt dels badalonins (62-80) en un duel en què va dominar des del primer moment i en què va arribar a tenir 27 punts de diferència (38-65) abans de la relaxació de l'últim període.

Els blaugrana, ahir de rosa, van seguir amb la seva política de rotacions. Ahir van ser Leo Westermann i Rolands Smits els que no es van vestir de curt, però de seguida es va veure que no volien sorpreses. Aviat es van escapar per més de deu punts de distància (12-23 al final del primer quart) amb una arrencada esplendorosa de Mirotic i Calathes (amb 13 i 7 punts, respectivament). Tots dos podrien descansar en el tram final.

La Penya va arribar viva al descans (32-45), amb una bona direcció i 9 punts en aquest tram d'enfrontament de Ferran Bassas, però la defensa barcelonista en el tercer episodi va ser extraordinària. De fet, va deixar en sis punts els badalonins (3 de Demetrius Jackson, 2 de Birgander i 1 de Tomic) i van establir una diferència que ja seria irrecuperable per als verd-i-negres. Tot i actuar només durant 17 punts, Nikola Mirotic va ser el màxim anotador de l'enfrontament, amb 21 punts i 27 de valoració. Bon partit per a Bolmaro, autor de 10 punts i d'accions espectaculars. Pels locals, només López-Arostegui i una petita ratxa de Pau Ribas van seguir l'empremta dels 15 punts de Bassas.

Ibon, per damunt de Ponsarnau

Al migdia, Andorra va acollir un duel entre exentrenadors del Baxi en què el MoraBanc va ser superior a un València que arribava després de fer una exhibició a Sant Petersburg. Tot i que els taronja es van avançar a l'inici, la iniciativa va ser per a l'equip del Principat, que es va acabar imposant per 84-72 basat en un segon període en què va marcar la diferència. Capítol a part mereix el partit de Clevin Hannah. El base nord-americà va aconseguir 26 punts, amb una ratxa increïble de 7 de 8 triples, i va estar ben ajudat pels 16 de Tomasz Gielo. En els visitants, Prepelic (17 punts) i Van Rossom (16) van intentar respondre com van poder. El MoraBanc se situa a una victòria de la zona de play-off que marca el Baxi, però amb dos partits menys que els manresans mentre el València veu allunyar-se el quart lloc.

Qui segueix en bona línia és el Lenovo Tenerife, instal·lat en el tercer lloc després de guanyar fàcilment el Monbus Obradoiro per 71-97. Els gallecs encara tenen marge sobre el descens i partits ajornats, però no es poden refiar. Per als canaris, 22 punts de Marcelinho Huertas. els 21 de Mike Daum li van donar rèplica per part de l'equip de Santiago.

Emocionant va ser el final de partit a Sevilla, amb victòria del Casademont Saragossa per 82-85. Amb tot guanyat, Ennis va llançar un triple innecessari i Campbell va estar a punt d'empatar des del mig del camp. Brussino, amb 20 punts, va ser el millor dels aragonesos, pels 21 del local Ndoye.

En l'últim partit, el TD Systems Baskonia, amb set jugadors anotant 10 punts o més, amb 15 de Polonara, no va tenir problemes per derrotar el Fuenlabrada per 90-74.