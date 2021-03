El Manresa FS juvenil acaba la primera fase golejant el CN Caldes

El Manresa FS juvenil va imposar-se en el darrer partit de la primera fase de la competició al Pujolet, davant del CN Caldes (5-1). El conjunt visitant es va presentar a la pista manresana amb molta concentració i amb ganes de sumar punts.

Durant la primera meitat, el conjunt local no va estar afinat en el seu joc amb accions que fregaven les individualitats i en cap cas el joc col·lectiu. Tot i això, Xexu va obrir la llauna en el marcador amb un gol a mitjan primera meitat. Tan sols tres minuts més tard, Kalet ampliar l'avantatge amb el segon. Gràcies a aquests dos gols de jugades individuals, el conjunt manresà va aconseguir marxar a la mitja part amb un còmode avantatge, 2-0. A la represa, la dinàmica va canviar i els manresans van millor encara més el seu joc. L'equip visitant, però, no va abaixar els braços i va ser capaç de retallar distàncies amb el 2-1 just a l'inici de la represa. El Manresa FS juvenil va aconseguir contrarestar el gol amb el tercer obra d'Ernest. A partir d'aquí, els visitants van collar en el tram final i van sortir amb el sistema de porter jugador per intentar retallar distàncies. El local Pau va ser capaç de sentenciar i ampliar l'avantatge amb dos gols més consecutius fins arribar al definitiu 5-1 al final del partit.

Després de finalitzar la primera fase, el Manresa FS ha quedat classificat en sisè lloc amb un total de 23 punts, amb set victòries, dos empats i nou derrotes.

Ara el conjunt manresà jugarà la segona fase per evitar el descens. Els punts de la primera fase s'acumularan i cap equip tornarà a enfrontar-se amb equips que ja ha jugat.