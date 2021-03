El Nàstic juvenil rep una forta patacada a domicili

Narcís Bou pugna per la pilota

El Gimnàstic de Manresa juvenil no va poder puntuar en la seva visita al camp d'un dels rivals directes, l'Unificació Bellvitge (2-0). Ambdós equips van disputar una primera meitat molt igualada i sense ocasions clares de gol. Al descans el marcador reflectia un just empat a zero gols.

A la represa, els locals es van avançar amb un gol a la sortida d'un córner. Aquest gol va fer mal als bagencs. Tot i encaixar el gol, el Nàstic va intentar buscar l'empat, però, va ser incapaç de generar perill. En el descompte i amb els manresans abocats a l'atac, el Bellvitge va sentenciar amb el segon gol. La setmana vinent els jugadors del Nàstic juvenil visitaran el camp del cuer Vilaseca.