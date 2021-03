L'Igualada jugarà els 4ts de l'Europe Cup contra el Sarzana

L'Igualada Rigat HC jugarà el divendres 30 d'abril contra l'H. Sarzana italià en els quarts de final de l'Europe Cup, que viurà la Final Seven des de la data esmentada i fins al 2 de maig en una seu encara per decidir. Després d'uns mesos d'incertesa, en que la realització del torneig penjava d'un fil, finalment es va decidir disputar les competicions continentals d'hoquei patins en seus úniques i en format reduït per poder atendre correctament les exigències sanitàries.

La Europe Rink Hockey va demanar als clubs, fa unes setmanes, si estaven disposats a participar en les competicions internacionals per a les quals s'havien classificat. Portuguesos i espanyols van respondre majoritàriament de forma afirmativa, mentre que els representants d'altres països capdavanters com Itàlia, Suïssa, França i Alemanya van mostrar, de forma pràcticament unànime, la seva negativa a sortir a l'estranger per jugar.

D'aquesta manera, l'Euroleague i l'Europe Cup masculines i la Female League Cup femenina s'han acabat definint pràcticament només amb equips de les lligues que es disputen a la península ibèrica.

L'Europe Cup la jugaran set equips, i d'aquesta manera el CE Lleida Llista queda absent dels quarts de final, que es jugaran el 30 d'abril: CP Calafell-Girona CH, CH Caldes-Riba de Ave i H. Sarzana-Igualada Rigat HC. Les semifinals es jugaran l'1 de maig i la final el dia 2. El conjunt de Cesc Linares, si es classifica, disputarà la penúltima ronda contra el vencedor del Caldes-Riba de Ave.



Nou aspirants a l'Eurolliga

També en indrets encara per designar, l'Eurolliga tindrà lloc del 9 a l'11 de l'abril (fase regular) i els dies 15 i 16 de maig (Final Four), amb nou participants exclusivament d'Espanya i Portugal. En la fase inicial, hi haurà tres grups: en l'A s'hi inclouen FC Porto, CE Noia i OC Barcelos; en el B hi haurà Sporting CP, Reus Deportiu i UD Oliveirense; i en el C hi seran FC Barcelona, Deportivo Liceo i SL Benfica.

El primer de cada grup i el millor segon entraran a la Final Four, en la qual es designarà el campió.



Vuit equips pugnaran pel ceptre femení

Del 27 al 30 de maig, vuit clubs espanyols i portuguesos competiran per endur-se el títol de la Female League Cup, en una seu encara pendent d'escollir. Els quarts de final de la Final Eight seran SL Benfica-CP Voltregà, Telecable HC Gijón-CACO, Stuart HCM-Generali HC i Cerdanyola CH-CP Manlleu, tots ells el dia 27 de maig. El 29 es faran les semifinals i el 30 la final.