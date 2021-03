El Manresa WR signa el primer triomf

La capital del Bages va ser talismà per als jugadors del Manresa Whe-elchair Rugby, la secció de quad rugbi o rugbi en cadira de rodes del Manresa RC. Els manresans van assolir la primera victòria de la seva incipient trajectòria en superar el tercer classificat de l'edició inaugural de la Lliga Nacional. La competició es va considerar deserta el curs passat ja que es va haver de suspendre en decretar-se el confinament.

El Complex Esportiu Municipal Vell Congost va acollir durant el cap de setmana la primera de les dues jornades que conformen la fase regular de la lliga. L'equip manresà ha estat enquadrat en el grup Nord amb el Barcelona Universitari Club (BUC), el CD Adapta Saragossa i el CD Basatiak Zuzenak (Vitòria). El reglament determina que en les dues jornades de la fase regular cadascun dels equips ha de jugar contra tots els seus oponents.

El duel entre el Manresa WR i el BUC, l'actual campió, va obrir la competició. Els blanc-i-vermells van travessar en disset ocasions la línia de marca dels barcelonins, però la qualitat de l'equip dirigit per Daniel Gómez va imposar la lògica (17 a 56).

Dissabte a la tarda, els bagencs es van enfrontar al CD Basatiak Zuzenak. Els jugadors del Manresa Wheelchair Rugby (Marc Buxaderas, Aleix Cabré, Pepe Carmona, Juan Carles Fernández, Axel Libori, Oriol Monràs, Pau Obregón, Ilian Rodrigo i Darío Salcedo) van oferir les seves millors prestacions i van sorprendre tothom en vèncer l'equip vitorià amb solvència (49 a 21).

La primera victòria va incidir positivament en l'ànim dels manresans que, diumenge al matí, vestits amb el segon equipament (samarreta amb franges horitzontals grogues i negres) van competir de tu a tu amb el subcampió de lliga, el CD Adapta Saragossa fins a l'equador del segon dels quatre quarts de què consta un partit. Finalment, la profunditat de banqueta dels aragonesos els va atorgar el triomf (33 a 56). Sandra Castellà, que conforma el tàndem tècnic del Manresa WR amb Núria Badia, va valorar que «retrobar-se amb la competició després d'un any ens estimulava. Assolir la primera victòria ens omple de satisfacció».

Retorn triomfal del BUC

El vigent campió de la Lliga Nacional va demostrar a Manresa que disposa d'arguments esportius per revalidar el títol. Els barcelonins, després de vèncer el Manresa WR van derrotar l'equip de Saragossa (58 a 34) i es van exhibir davant el Basatiak Zuzenak (78 a 7). La qualitat dels davanters Marc Subirón i Juan Tiján es va complementar amb una excel·lent interpretació del joc d'equip per part dels seus companys Guillem Adalí, Sergi Escobar, Javi Quiles, Xavier Lorca, Marta Llauradó, Pau Navarro i Cristian Paéz. Daniel Gómez, tècnic del BUC, va considerar que «hem encarrilat l'accés a la Final Four de la competició. El bagatge que tenen els jugadors per la participació de l'equip a la lliga francesa des de fa anys ha estat decisiva».

El guanyador del duel entre el CD Adapta Saragossa i el Basatiak Zuzenak va ser l'equip aragonès (54 a 30). El seu preparador, José Manuel Artacho va lamentar l'absència per lesió de Fernando Saz i va exposar que «el nivell d'exigència d'aquest grup és molt alt». Per la seva part, l'entrenadora del conjunt vitorià, Ainhoa Rodríguez, va detallar que «el joc de l'equip no ha reflectit la qualitat del treball que desenvolupem en els entrenaments. A més , hem notat en excés la baixa del nostre jugador insígnia, Asier Domínguez, per raons burocràtiques». La segona jornada se celebrarà els propers 20 i 21 de març a Saragossa. Els primer i el segon classificats disputaran la Final Four amb els dos millors equips del grup Centre Sud.