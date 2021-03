Bartomeu surt en llibertat però amb càrrecs

La jutgessa titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, que investiga el cas Barçagate, va deixar ahir en llibertat provisional l'expresident del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i la seva mà dreta, Jaume Masferrer, que es van acollir al dret a no declarar, com ja havien fet el dilluns davant dels Mossos d'Esquadra. D'acord amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Gil va decretar llibertat amb càrrecs per ambdós directius, investigats per un delicte d'administració deslleial i un altre de corrupció en negocis.

La magistrada també va acordar aixecar el secret de sumari del cas, que havia prorrogat fins a sis vegades i en el que el FC Barcelona no figura com a imputat, sinó com a perjudicat, segons van confirmar fonts jurídiques. A causa de l'alçament, les defenses van recomanar als seus representats que no declaressin, perquè no havien tingut temps d'estudiar la causa.

Bartomeu i Masferrer, per a qui la Fiscalia no ha sol·licitat mesures cautelars, van ser traslladats ahir al matí a la Ciutat de la Justícia, on van passar a disposició judicial després que el dilluns els Mossos els arrestessin juntament amb el director general del club, Òscar Grau, i el cap dels serveis jurídics, Román Gómez-Ponti, i escorcollessin les oficines del Barça al Camp Nou.

Tots quatre es van acollir al dret a no declarar davant dels agents policials, però mentre que Grau i Gómez-Ponti van quedar en llibertat, Bartomeu i Masferrer van passar la nit als calabossos de la comissaria de Les Corts.

La causa, que es va obrir el maig del 2020, tracta d'aclarir si diferents empreses contractades pel FC Barcelona haurien dut a terme, suposadament, una campanya de desprestigi d'individus i entitats no afins a la junta directiva de Bartomeu. La investigació parteix d'una denúncia del grup d'opinió Dignitat Blaugrana i que, fins ahir dimarts, estava sota la sisena pròrroga del secret de sumari, que s'acaba el 10 de març.

Els investigats presumptament van fraccionar contractes a l'empresa I3Ventures per esquivar els mecanismes de control intern del club amb la idea d'impulsar una campanya de desprestigi a les xarxes socials contra jugadors i exdirectius, segons fonts jurídiques. D'altra banda, com que no aprecia que el club pugui estar implicat en els fets, la jutgessa ha rebutjat que la plataforma Dignitat Blaugrana continuï exercint l'acusació particular, tot i que ha obert la porta al fet que es constitueixin com a acusació popular, per a la qual cosa l'associació hauria de dipositar una fiança.

Koeman, dolgut

L'entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, va reconèixer que va estar «fotut» quan dilluns va conèixer la notícia de la detenció de l'expresident. «Conec bé Bartomeu, i també Òscar Grau. Em sap molt greu, vaig tenir moments importants amb ells. Bartomeu, per a mi, sempre ha estat una persona excepcional», va declarar el tècnic en la compareixença davant la premsa prèvia al partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei que es juga avui a la nit (21 h) al Camp Nou.

Malgrat això, el preparador neerlandès va admetre que «per a la imatge del club no és bo» que succeeixin aquest tipus d'episodis. El tècnic va afegir, però, que tot això no afectarà el rendiment dels seus jugadors. «Hem d'esperar a veure que passarà, jo no hi era allí. Però nosaltres ens hem de concentrar en la nostra feina i en remuntar el partit», va comentar.

D'altra banda, Koeman va insistir en que es manté aliè al procés electoral, i que no l'afecta que surtin noms d'entrenadors que el podrien rellevar a la banqueta barcelonista. «Sabem que hi ha debats i han sortit noms. Això no em preocupa ni molt ni poc. Cal esperar qui serà el president i quin serà el seu plan. I, si jo no hi veig futur, tindrem problemes, perquè tinc un any de contracte», va concloure l'heroi de Wembley 92.

Qui en la jornada de dimarts també hi va dir la seva sobre la detenció de Bartomeu va ser Javier Tebas, president de la LaLiga de futbol professional. Segons el dirigent, l'afer «és un problema reputacional, no és bo ni pel Barcelona ni per LaLiga, no m'agrada gens veure el que va succeir ahir».

Javier Tebas va declinar valorar el fons de l'assumpte, però es va preguntar pels motius que tindrien la jutgessa i els Mossos per posar en marxa una actuació de tal gravetat. «Espero que no hi hagi hagut cap extralimitació perquè el dany és important. Confio que hagi estat important», va dir.