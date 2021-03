Ares Torra, argent en esprint sub-18 al mundial d'Andorra

La gironellenca Ares Torra (AE Mountain Runners) es va proclamar dimarts subcampiona del món sub-18 de la modalitat esprint durant la primera jornada dels Campionats del Món d'Esquí de Muntanya d'enguany. Només l'esquiadora francesa Louise Trincaz va millorar les prestacions de l'esportista berguedana, tot i que ambdues van signar el mateix temps (3' i 35''). En aquesta mateixa categoria d'edat, però en la competició masculina, un altre esportista de l'entitat berguedana, Tomeu Comellas, va debutar en una cita mundialista amb una meritòria tretzena posició (3' i 12''). L'austríac Julian Tritscher va aconseguir el títol de campió del món (2' i 51'').

L'amarg quart lloc d'Ot Ferrer

La gran decepció de la jornada va ser per al berguedà Ot Ferrer. L'esquiador de l'AE Mountain Runners va guanyar totes les mànegues classificatòries i la seva semifinal en la categoria sub-20, també en la modalitat esprint, i va liderar la final fins que va patir una inoportuna caiguda durant l'última baixada que li va impedir assolir el ceptre mundialista. Ferrer va finalitzar en quarta posició (2' i 51''). La dissort del berguedà va facilitar el títol al francès Noé Rogier (2' i 47'').

En categoria femenina, la santpedorenca Maria Costa (AE Mountain Runners) va finalitzar en una destacada cinquena posició (3' i 40''). Caroline Ulrich (Suïssa) va conquerir el títol a Andorra (3' i 14'').

Oriol Cardona, subcampió del món

El català Oriol Cardona va aconseguir l'altre medalla d'argent de la jornada, en el seu cas en la categoria sènior masculina. La caiguda del francès Thibault Anselmet, quan anava segon, el va afavorir i l'esquiador de Banyoles només va cedir un segon a la línia d'arribada davant del suís Iwan Arnold (3' i 14'') i va assolir un còmode avantatge sobre el tercer classificat, l'italià Nadir Maguet (3' i 21''). En fèmines, la nova campiona del món és la suïssa Marianne Fatton (3' i 11''). L'eslovaca Marianna Jagercikova va ser la seva màxima oponent (3'i 13''), seguida de l'italiana Mara Martini (3' i 15'').

Per últim, pel que fa a la modalitat esprint, en la categoria sub-23 masculina es va imposar el suís Arno Lietha (3' i 24''), mentre que la millor esquiadora femenina va ser l'italiana Giulia Murada (3' i 38'').

Bronze per a l'equip juvenil mixte

Les proves de relleus per equips van ser les protagonistes de la segona jornada de la Comapedrosa Andorra World Cup. No hi va prendre part cap dels esquiadors de les nostres comarques, però l'equip estatal juvenil mixte ( María Ordóñez, Albert Pérez i Hugo Fenoll) va signar una ressen-yable tercera posició. La formació sènior femenina (Marta García, Nahia Quincoces i Ana Alonso) va ser quarta i l'equip sènior masculí (Íñigo Martínez de Albornoz, Marc Pinsach, Oriol Cardona i Antonio Alcalde) va aconseguir el cinquè lloc.