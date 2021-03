La justícia europea acusa Espanya de donar privilegis fiscals al FCB i a tres clubs més

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha determinat que el Futbol Club Barcelona, l'Atlètic Osasuna, l'Atlètic de Bilbao i el Reial Madrid reben privilegis fiscals respecte a la resta de clubs esportius a Espanya. El Tribunal General de la UE, primera instància a Luxemburg, va anul·lar la decisió de la Comissió Europea que declarava il·legal l'ajuda d'Espanya a aquests clubs en forma de règims fiscals més favorables. El TJUE ho ha revisat ara i considera que el TGUE es va equivocar a l'hora d'examinar si obtenien un avantatge fiscal. Per això, la màxima instància judicial de la UE avala la decisió de la CE i dona per resolt el cas.

Quan es va obligar els clubs esportius a convertir-se en societats anònimes als anys 90', el Futbol Club Barcelona, l'Atlètic Osasuna, l'Atlètic de Bilbao i el Reial Madrid va aprofitar una escletxa legal per continuar exercint com a entitats sense ànim de lucre i, per tant, poden gaudir d'un impost de societats més favorable que la resta. La Comissió Europea creu que això és una ajuda d'estat il·legal.

Tanmateix, el TGUE va rebatre a la CE argumentant que no havia examinat suficientment si la deducció fiscal pel traspàs de jugadors més favorable per a les SA compensa el privilegi dels quatre clubs en l'impost de societats.

Ara el TJUE retreu al tribunal de primera instància que no analitzés correctament si la CE tenia l'obligació de considerar tots dos règims fiscals conjuntament per decidir sobre les ajudes d'estat il·legals. Per això, desestima definitivament el recurs interposat pel FCB i ratifica la il·legalitat de les ajudes d'estat als quatre clubs esportius que actuen com a entitats sense ànim de lucre.