Piqué pateix una altra lesió al genoll dret i és baixa indefinida

Va acabar el partit lesionat. Va jugar lesionat els minuts finals. Però va exercir, com va recordar després Koeman, una lliçó de «lideratge» per sostenir i portar el Barça a la final de la Copa del Rei. Gerard Piqué ha tornat a patir un altre contratemps al genoll dret, el mateixa que el va tenir dos mesos i mig de baixa.

No és, no obstant, un trencament, com el que es va fer al Wanda Metropolitano el mes de novembre davant l'Atlètic de Madrid. Piqué té, segons ha informat el Barça, «un esquinç del lligament lateral intern del genoll». Tanmateix, el club no ha precisat quant de temps haurà d'estar de baixa.