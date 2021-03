Entre l'esperança i els antígens

Dilluns farà un any que es van disputar els últims partits de Copa Catalunya de bàsquet de la temporada passada. La setmana següent va arribar l'esclat de la pandèmia i el confinament. Des de llavors, i tot i que les lligues ha semblat que havien d'arrencar en més d'una ocasió, la situació epidemiològica ha provocat que no ho facin fins aquest cap de setmana. CB Navàs-Viscola i Terra Endins Vilatorrada, en nois, i Joviat i CB Igualada, en noies, són els nostres representants, que començaran a jugar entre la il·lusió i l'esperança de retrobar-se amb els duels competitius i les precaucions i les proves d'antígens prèvies per evitar sorpreses.

Diverses pretemporades

Des de totes aquestes formacions expliquen, com fa l'entrenador del CB Igualada, Sergi Alamillo, que «ja anem per la tercera pretemporada i sembla que aquesta va de debò. Fa cinc setmanes que ens entrenem, però des del setembre només hem pogut jugar un parell de partits i serà una incògnita com rendirem». En la mateixa categoria femenina, ara rebatejada com a «Campionat d'Espanya de Primera Divisió» per fer més creïble que és una lliga tutelada per la federació espanyola i, per tant, es pot tornar a jugar, hi ha la Joviat. El seu coordinador, Gerard Barbé, se sent afortunat «d'haver pogut jugar un amistós contra el Lleida la setmana passada. Des de l'octubre, durant la Copa Bages, que no podíem i ara hem tingut l'oportunitat de preparar-nos durant un temps per afrontar un torneig curt».

Perquè una de les característiques d'aquestes noves lligues és que seran exprés. En el cas femení, són grups de cinc equips dels quals els dos primers es classificaran per a la fase final. A més, no hi ha descensos, un fet que, segons Barbé, «ens treu pressió pel resultat i pot derivar en partits atractius. El premi seria jugar una final a vuit i, per contra, no hi ha repercussions negatives si perdem».

Dues competicions en nois

Pel que fa als tornejos masculins, després de diverses reunions els equips s'han dividit depenent dels seus objectius. El CB Navàs-Viscola aspira a lluitar per pujar i per això juga la Copa Catalunya. Com explica el seu president, Ferran Prat, «quan vam fer la pretemporada del setembre passat estàvem molt bé. Ara hem pogut entrenar-nos força dies, sense problemes amb la utilització del pavelló fins a les deu de la nit, però un torneig curt no és igual que un de llarg. Estem motivats per lluitar per una de les dues primeres posicions, tot i que quan s'acabi aquesta primera fase tampoc no sabem com es resoldrà després la fase final».

En l'altre grup d'equips hi ha el Terra Endins Vilatorrada, a qui es va oferir l'ascens quan es va aturar tot, procedent de Primera Catalana. El seu coordinador, Toni Garcia, reconeix que «nosaltres som un equip de Primera que, eventualment, es troba a Copa. Tampoc no teníem la intenció de lluitar per ascendir. Per això hem acceptat participar en la Copa Federació». Aquesta és una lliga que s'ofereix als equips que no pretenen competir per ascendir a la Lliga EBA, però que volen tornar a jugar. Una de les diferències que suposa participar en aquesta competició va referida a la protecció prèvia als partits.

La gestió de les proves

I és que jugar la Copa Federació no suposa l'obligatorietat de fer testos d'antígens als jugadors i passar els resultats a la federació espanyola amb antel·lació suficient. Garcia explica que «els equips vam quedar d'acord que en faríem, però que seria suficient els divendres i passant els resultats a la federació catalana. El cost econòmic l'assumeix el club i també hem hagut de trobar una professional sanitària per fer les proves. En total, ens suposarà uns 700 euros durant la temporada

En els altres casos, en canvi, les proves s'han de fer entre 48 i 72 hores abans dels partits i passar els resultats a la federació espanyola. Com explica Barbé, de la Joviat, «en el nostre cas, són les jugadores les que assumeixen una despesa que, pels pocs partits que juguen, pot ser de 50 o 60 euros per cap».

Pel que fa al CB Navàs, Ferran Prat admet que «podem assumir la despesa que tot plegat ens costarà, però només és per a un equip. Si les altres categories inferiors tornen a jugar, sense públic i ingressos, seria inviable per a les entitats». Tot i això, es mostra esperançat que «si la tornada de Copa va bé, pot ser un bon banc de proves per demostrar de nou que l'esport és segur i recuperar una certa normalitat». Des d'Igualada, Sergi Alamillo, reconeix que «no ens fa por jugar, però sí respecte. Ens sentim privilegiats per poder tornar i ara hem de gaudir de la competició».