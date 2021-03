Títol de l'Avinent al català de relleus mixtos de cros

L'Avinent Manresa va aconseguir tres podis, entre ells un títol, en el Campionat de Catalunya de relleus mixtos de cros que van tenir lloc al Parc Serra de Mollerussa. La victòria va correspondre a la formació absoluta composta per Oussama Chouati, Marina Guerrero, Núria Tió i Abel Casalí, que van totalitzar un temps de 25 minuts i 49 segons i va quedar davant del Club Atlètic Vic (26.14). En aquesta mateixa prova, la tercera posició va ser per a un altre dels conjunts de casa nostra, els Joves Atletes de Berga (JAB), representats per Pol Raich, Vane Chirveches, Marta Palau i Víctor Aguilera.

També va fer bronze la formació sub-18 del club manresà. L'equip que componien Judit Prat, Oriol Vergés, Hikima Carreras i Miquel Cruz va ser tercer amb un temps de 12.23. Per la seva banda, els més joves, els sub-10, també van pujar al podi amb el segon lloc del grup format per Núria Ponti, Bernat Bort, Anna Portet i Jan Manevy, que van totalitzar un temps de 7.57.

Paral·lelament es va disputar el cros Ciutat de Mollerussa, en què va destacar la segona posició de Mercè Guerra, de l'Avinent, amb un temps de 15.45 per cobrir els 4.000 metres de la cursa. També hi van destacar el quart i el cinquè lloc, respectivament, de Marc Garcia i d'Oriol Rodríguez, representants del JA Berga, en la competició absoluta.