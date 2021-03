El CE Manresa necessita retrobar-se amb la victòria

El CE Manresa rep aquesta tarda, a les cinc, en un horari gens habitual, una Montañesa que tanca la classificació però que és un llop amb pell de xai. El conjunt de Nou Barris, que disposa dels exjugadors de l'Espanyol Sergio García i Joan Verdú a l'equip, va derrotar dimecres el líder, l'Europa, per 4-2 en un partit ajornat. Ja no va posar les coses fàcils als manresans a la primera volta, en què només va cedir per 1-2 a casa, i avui fa la cara que vol intentar el mateix.

El CE Manresa, per la seva banda, acumula sis empats i una derrota en set partits, fet que, tot i el seu bon joc, ha llastat les possibilitats de l'equip de lluitar per les tres primeres posicions del subgrup. Per a avui té la baixa del central Joan Castanyer, sancionat, i la més que probable de Moha, a qui no es vol forçar de la seva lesió.

El tècnic de l'equip bagenc, Ferran Costa, recordava que «vam fer un bon parti al camp de la Pobla, on ens van anul·lar injustament el 0-2, no ens van indicar un penal i vam relliscar en el gol de l'empat. L'equip està fent mèrits i tenim ganes de retrobar-nos amb la victòria. Serà molt complicat perquè la Montañesa ja va demostrar dimecres de què és capaç. De tota manera, nosaltres hem de seguir sent constants, acumular mèrits, i per un joc que ens permeti sumar els tres punts». Segons Costa, «la nostra insistència ens ha d'acostar a la fortuna».