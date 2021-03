VÍDEONOTICIA | Un Barça sense ressaca compleix a El Sadar (0-2)

El FC Barcelona va complir (0-2) davant l'Osasuna aquest dissabte en la jornada 26 de LaLiga Santander, la qual portarà aquest diumenge un duel directe pel lideratge entre Atlètic i Reial Madrid, derbi que veuran els blaugrana amb els deures fets gràcies a un gol de Jordi Alba sentenciat per Ilaix Moriba, sense ressaca copera a El Sadar.

Els de Ronald Koeman no van fallar en l'exigència de sumar de tres en tres en la competició domèstica, per a veure's a tir del cap amb 56 punts, pels 58 del líder blanc-i-vermell, amb dues trobades més. Després de la remuntada agònica però plena d'eufòria davant el Sevilla per a estar en la final de Copa, el Barça va doblegar a un Osasuna que no es va rendir, bona mostra de la seva aposta per la permanència.

No va haver-hi ressaca però tampoc va ser un cicló el quadre català. Koeman no va moure el seu onze, amb Griezmann per Dembélé, sense malbarataments d'energia però sabedor que no poden fallar si volen barallar la Lliga. Osasuna va mossegar però no va mullar davant Ter Stegen i va voler pressionar d'inici. El partit va arrencar obert, amb Calleri aguantant bé la pilota per a donar opcions als locals.

Així la va tenir Kike Barja, que va obligar a fer parada de Ter Stegen en la primera gran ocasió a El Sadar. Messi es va acurar en la maquinària culer i també com a punta. L'argentí va portar l'esglai al cos dels 'rojillos' amb un mà a mà davant Herrera que, si no és fora de joc, hagués acabat amb el meta expulsat. A la mitja hora, el '10' va trobar al seu soci Alba i el lateral va afusellar el 0-1.

Rubén García va tenir la resposta local, després d'un bon control, però la seva rematada no va ser possible. Ter Stegen va salvar de nou als de Koeman, en un xoc massa obert per al que es jugava el Barça. Després del descans, el conjunt visitant va voler lligar més en curt el partit, manar més, i el va aconseguir amb el treball que va exigir l'entrada de Dembélé i la possessió amb Pedri.

El francès es va associar amb Messi, qui va tenir una bona en la represa, i va ficar enrere als Jagoba Arrasate. El Barça va viure més còmode el segon temps fins que va tornar a aparèixer Calleri, amb una rematada que es va anar per molt poc. Va ser l'últim servei de l'ariet, substituït igual que Rubén García. Sense els seus dos millors homes, el quadre local no va arribar igual a la meta rival.

Adrián i Budimir gairebé no van generar perill i en el minut 83, el jove Ilaix Moriba, amb molta qualitat en la frontal en el seu primer gol culer, va rubricar la vuitena victòria a domicili del Barça per a pensar ja en un resultat favorable en el derbi de la capital i en les eleccions a la presidència blaugrana. La pròxima cita també és grossa, el repte el dimecres de remuntar el 1-4 en Champions al PSG.



FITXA TÈCNICA:

--RESULTAT: OSASUNA, 0 - FC BARCELONA, 2. (0-1, al descans).

--ALINEACIONS:

OSASUNA: Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Manu Sánchez; Torró (Oier, min.84), Moncayola, Roberto Torres (Enric Gallego, min.84), Rubén García (Adrián, min.70), Kike Barja (Jony, min.62) i Calleri (Budimir, min.71).

BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umititi (Dembélé, min.46); Dest, Busquets (Ilaix Moriba, min.83), De Jong, Pedri (Riqui Puig, min.87), Jordi Alba (Júnior, min.87), Griezmann (Braithwaite, min.67) i Messi.

--GOLS:

0 - 1, min.30, Alba.

0 - 2, min.83, Ilaix Moriba.

--ÀRBITRE: Quadra Fernández (C.Balear). Va amonestar a Umtiti (min.27) i Júnior (min.88) al Barça.

--ESTADI: El Sadar.