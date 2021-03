Nou-cents partits de perseverança

Enmig dels primers rumors sobre la possibilitat que renovi el seu contracte amb el Baxi Manresa, que expira a final de temporada, Pedro Martínez té demà un motiu de celebració. Arriba a 900 partits a la Lliga Endesa, una xifra rodona només superada pels 1.077 d'Aito García Reneses. Si pot continuar entrenant a l'ACB, trigaria cinc temporades més a arribar al rècord del preparador madrileny de 74 anys que, tot sigui dit, ja entrenava a la màxima categoria abans que aquesta fos assumida per l'Associació de Clubs.

Martínez en farà 60 el proper dia de Sant Pere, el 29 de juny, i ahir admetia que aquesta «és una xifra important i si només ho ha fet un altre és que és difícil arribar-hi». Sobre les claus d'aquesta longevitat, opina que «és fruit de la perseverança, perquè en aquests 31 anys ha passat de tot. El camí mai no està ben asfaltat. Cal superar adversitats i no donar-te per vençut, a part de tenir sort, ja que hi ha coses que m'han passat que no pots controlar».

L'entrenador del Baxi celebrarà aquesta xifra, curiosament, a València, on el 2017 va guanyar el seu únic títol de lliga. Però centrat en el present, com sol fer sempre, explica que «el que em faria il·lusió no és que passi allà, sinó guanyar. Me'n faria molta. De tota manera, que sigui a València està bé, perquè he fet una part del camí amb els seus entrenadors, amb qui hi ha una molt bona relació, i fa gràcia». De tota manera, va recordar que encara que València ha estat «un lloc important, on he passat més temps ha estat a Gran Canària i a Manresa, gairebé el 60% del total».

Començar jove

Tots aquests registres es poden aconseguir si es començar aviat, i Pedro Martínez va haver d'assumir la responsabilitat com a primer entrenador amb 29 anys, rellevant Herb Brown a la banqueta del Joventut. Aquell any hi va guanyar una Copa Korac, abans de fitxar per un TDK Manresa que va fer créixer i on va plantar la llavor de la Copa del 1996 i de la lliga del 1998. Ell mateix ha guanyat dos títols ACB, una Supercopa amb el Baskonia, el 2005, i la lliga del 2017 amb el València. Admirat i lloat pels seus companys de professió, ha estat a onze banquetes diferents de la lliga, lluitant per no baixar i per guanyar-la i sembla que li queda corda pera estona.