El Barça fa la feina al camp de l'Osasuna i avui estarà pendent del derbi madrileny

El Barça estarà avui pendent del derbi madrileny (16.15 h) després de sumar ahir la vuitena victòria seguida fora de casa amb un 0-2 a l'estadi del Sadar d'Osasuna que van materialitzar Jordi Alba i el jove Ilaix Moriba, que va fer la seva primera diana amb el primer equip. A més, l'altre rival de la part alta, el Sevilla, va perdre ahir a la tarda al camp de l'Elx per 2-1.

A diferència del doble duel contra el Sevilla, el Barça no va sortir al Sadar a menjar-se el rival sinó a un ritme molt més tranquil que va permetre els locals disposar d'algunes ocasions al llarg dels primers 45 minuts. Calleri, al 2, va xutar des de més de cinquanta metres intentant sorprendre Ter Stegen, però el porter blaugrana va estar atent i va evitar el gol navarrès. Deu minuts després, l'alemany va tornar a ser providencial enviant a córner amb una aturada acrobàtica un xut a l'escaire de Kike Barja.

El Barça atacava més per la banda de Dest que la d'Alba, però va ser el lateral de l'Hospitalet el que va inaugurar el marcador en rematar de forma contundent una gran assistència de Messi marca de la casa. Rubén Garcia, al 33, es va quedar sol davant de Ter Stegen després d'una badada de Mingueza, però va enviar la pilota al cos del porter.

En el segon temps, va semblar d'inici que el Barça volia evitar disgustos, però els de Koeman van entrar en un estat soporífer i l'Osasuna va tenir algunes ocasions per fer l'empat, sobretot amb Calleri (69), que va enviar fora una rematada amb el cap. L'únic gol, en canvi, el va fer Ilaix Moriba, que ja va donar un grata impressió en els partits contra el Sevilla. El centrecampista blaugrana va rebre una assistència de Messi dins l'àrea, va fer un regat i xutar fort amb l'esquerra per batre Sergio Herrera, que va tocar l'esfèrica però no va impedir el 0-2.

El femení continua invicte

El Barça de Lluis Cortès va obtenir la 18a victòria consecutiva en derrotar el Santa Teresa per 0-3 amb gols d'Alèxia, Hermoso i Patri Guijarro, aquesta darrera amb una vaselina des de 40 metres. Les blaugrana continuen líders invictes amb 18 victòries en 18 jornades. En el minut 69 va entrar al terreny de joc la jove sesrovirenca Jana Fernández, en substitució de Kheira Hamraoui, i es va situar a l'eix de la defensa al costat de Mapi León.