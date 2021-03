El Joventut tanca una setmana dolenta i s'imposa a Saragossa

El Joventut va trencar la bona ratxa del Casademont Saragossa i es va imposar per 95-100 en la primera part de la jornada 25, que va tenir tres partits després de la suspensió del Burgos-Andorra. La resta dels enfrontaments, entre ells el València-Baxi Manresa, es jugaran aquest diumenge.

El matx de Saragossa va ser molt igualat. Els badalonins arribaven a la pista del Casademont després d'una setmana complicada en la qual van perdre amb Barça i Unicaja. El duel va ser molt igualat, i es va decantar a darrera hora, sobretot amb una cistella de Brodziansky, autor de 20 punts, a 32 segons del final. Ante Tomic va fer 24 punts i Dimitrijevic 19 i va repartir 5 assistències. El resultat consolida els catalans en la zona de play-off, de la qual n'allunya els aragonesos.

L'Herbalife Gran Canaria va derrotar el Movistar Estudiantes per 97-94 en un partit que va requerir d'una pròrroga per decantar-se a favor d'un dels dos contendents. El gran protagonista del matx va ser el local A.J. Slaughter, autor de 38 punts. Per la seva part, l'Urbas Fuenlabrada va vèncer per 78-74 l'Acunsa GBC en un duel rellevant en la pugna per la permanència. Eyenga va fer 11 punts i agafar 10 rebots.

El partit entre l'Hereda San Pablo Burgos i el MoraBanc Andorra es va ajornar perquè es va detectar un positiu per coronavirus en el conjunt local. Els dos equips es veuen les cares avui (12.30 h).

El Girona, a la final de la Copa

En un partit de semifinals apassionant que va necessitar una pròrroga, l'Spar Girona va derrotar a la pròrroga el Perfumerías Avenida de Salamanca i es va classificar per a la final de la Copa de la Reina, on es trobarà l'equip amfitrió, el València Basket, que va vèncer el Lointek Gernika Bizkaia per 57-46. Les jugadores d'Alfred Julbe, que van iniciar el darrer quart perdent per 60-48, van empatar i forçar el temps extra amb un 72-72.

En els cinc minuts addicionals, les gironines van deixar sense capacitat de rèplica un Perfumerías que havia guanyat 40 partits seguits i que s'havia endut les últi-mes quatre edicions del certamen. El parcial d'aquesta pròrroga va ser de 19-6.