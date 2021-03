L'Atlètic i el Reial Madrid deixen passar la seva oportunitat (1-1)

L'Atlètic de Madrid ha deixat escapar en l'últim sospir d'allunyar de manera gairebé definitiva al Reial Madrid de la baralla pel títol de LaLiga Santander després d'empatar aquest diumenge a un gol en el Wanda Metropolità, amb Karim Benzema salvant un punt poc valuós per als madridistes en l'últim sospir.

El líder ha tingut a la seva mà posar vuit punts i un partit pendent al seu veí, però no ha pogut aguantar la seva renda en un quart d'hora final on s'ha quedat sense manxa i ha vist com el '9' francès igualava en el minut 87 el punt de Luis Suárez al quart d'hora d'un partit igualat i on els locals han perdonat a l'inici del segon temps.

Thibaut Courtois ha sostingut llavors al seu equip amb dues bones intervencions que han evitat el 2-0 que hauria premiat una certa superioritat dels de Diego Pablo Simeone, que s'ha anat tirant cap endarrere i consagrar-se al seu porter també, però quedant a la mercè dels de Zinédine Zidane, al qual el punt els manté a cinc del cap, mentre que el FC Barcelona surt afavorit i es posa a tres, també amb un duel més.

Ha sortit el líder més intens al derbi. Al Reial Madrid li ha costat inicialment sortir de la pressió local i ho ha intentat buscant possessions llargues per tal d'aplacar als de Diego Pablo Simeone, amb Trippier, de tornada després de la seva sanció, i Carrasco, sempre en camp rival en atac, i l'anglès formant una línia de quatre al costat de Savic, Felipe i Bell.

I l'Atlètic va ser el primer a colpejar al quart d'hora. Llorente va irrompre amb potència pel costat dret amb Mendy molt avançat, va desbordar sense problemes a Nacho, i Luis Suárez va saber ajustar a la perfecció el seu desmarcatge a l'esquena de Varane per a rebre el precís passi del '14' i definir de manera exquisida davant Courtois.

El conjunt madridista ha tractat de replicar i a prop ha estat de fer-lo poc després en el seu primer acostament seriós a l'àrea de Oblak, però Benzema no ha connectat correctament un centre des de l'esquerra. L'actual campió ha tornat a emmalaltir de 'punch' ofensiu, amb Asensio i Rodrygo, l'aposta en l'onze de Zidane, sense aportar massa, i amb Benzema, en la seva volta, més prop dels mitjans que de la porteria rival.

Els centres han estat la millor fórmula madridista per a intentar fer mal a la saga de l'equip 'colchonero', resguardat quan el seu rival s'instal·lava en el seu camp, i ràpid per a aprofitar sobretot l'espai a l'esquena d'un Lucas Vázquez, que ho ha passat malament amb Carrasco, i sobretot amb un Lemar amb llibertat de moviments.

No obstant això, les bones opcions que han tingut amb avantatge el francès no les ha pogut transformar en assistències perilloses per a Suárez. Un potent tret llunyà de Casemiro ha estat la millor visitant en un tram final marcat pel suspens amb una mà en l'àrea de Felipe després d'un servei de cantonada que, després de consultar-lo amb el monitor, no ha decretat Hernández Hernández.