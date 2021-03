Nova prova de força per al Baxi

El Baxi Manresa es posa avui a prova ell mateix. L'equip, que està fent una temporada per damunt del previst i que ara fins i tot té un excés de jugadors a la plantilla, té un taló d'Aquil·les comprensible aquesta temporada. De moment, tret d'alguns minuts contra el mateix València en el partit de la primera volta al Congost, no ha pogut competir de cara a cara contra els clubs grans, els que ocupen les sis primeres posicions de l'ACB. Avui, davant d'un conjunt taronja amb una gran plantilla, però que arriba després de tres derrotes, intentarà mantenir-se viu fins a l'últim quart i poder aspirar a la sorpresa.

Com va passar davant de l'UCAM, les baixes i la norma dels jugadors de quota obliguen Pedro Martínez a fer convocatòria. L'únic descartat és Guillem Jou, i la bona notícia és la possible tornada d'un Dani Pérez, que, segons va explicar el tècnic, «ha començat a entrenar-se amb precaució, tot i que cal anar amb compte pel risc de recaiguda». Si entra a la llista de dotze, en el lloc del vinculat Lazar Mutic, probablement hi haurà quatre bases a la convocatòria, pel fet que Dani Garcia és un dels quatre jugadors de quota i que el mateix Martínez va explicar que el més segur és que els lituans Martynas Sajus i Deividas Dulkys tornin a ser els descartats.

L'atac més fort

Tot, davant d'un València que arriba després de dues derrotes a l'Eurolliga aquesta setmana, però que, com explica Pedro Martínez, «té el millor atac en bàsquets per possessió de l'ACB i de l'Eurolliga, segons les estadístiques avançades. Són superiors a nosaltres, és la trista realitat». Per plantar-los cara «haurem de defensar bé, perquè t'anoten de mil maneres diferents. A més, els seus entrenadors els proporcionen moltes armes per fer-ho. Són molt difícils de contrarestar, i a la seva pista, tot i que no hi hagi públic, hi afegeixen un plus d'energia».

Per lluitar contra l'equip de Jaume Ponsarnau, l'entrenador barceloní reclama que «estiguem al seu mateix nivell. Ens fa falta estar bé en defensa i capturar rebots, perquè si anoten amb facilitat i tenen segones opcions, quedem sense recursos. Cal estar encertats i agafar confiança a l'inici perquè ells solen tenir bones entrades als partits, amb encert de lluny i bàsquets a prop del cèrcol de Dubljevic o Kalinic».

Per contra, el Baxi ha afegit «més pólvora» al seu atac amb l'aportació de dos anotadors com Janning i Ferrari. Martínez coincideix que «probablement siguem més resolutius en atac, però en aquest joc també cal la defensa i necessitem estar tots en la mateixa pàgina. Trobem a faltar Guillem Jou [que encara no ha començat a córrer] per fer aquestes feines».

Incomoditat per la convocatòria

Un altre nou problema per a ell és haver de descartar jugadors cada partit. Sobre si caldria alleugerir la plantilla, recorda que «hem fitxat els jugadors nous perquè teníem baixes, i si no ho haguéssim fet, segurament no gaudiríem ara de les nostres onze victòries. Còmodes, amb la situació, no ho estem, però els quinze jugadors professionals de què disposem són nostres i estem contents amb ells, ja que estan treballant bé. Tots coneixen la situació. L'altre dia, Sajus, que és important, va quedar fora i diumenge probablement passi el mateix. Prendrem decisions en funció de les necessitats».