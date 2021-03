El CG Puigcerdà venç a la pista del Txuri Urdin i està a un pas de la final

L'equip sènior masculí del Club Gel Puigcerdà va assolir una transcendent victòria a la pista del CHH Txuri Urdin en el primer partit de semifinals de la Lliga Nacional (4 a 5).

La intensitat inicial dels jugadors de Salva Barnola va sorprendre els blanc-i-blaus i un slap de Jesús Moreno va habilitar Álex Jociles per atorgar el primer avantatge als cerdans (minut 1.58). Els groc-i-negres van mantenir el dinamisme del seu joc i van rendibilitzar la primera superioritat de què van disposar. Oriol Boronat va assistir Pablo Muñoz i aquest va efectuar un xut creuat inabastable per al porter basc Lucas Serna (minut 10.10). Malauradament, cinc minuts i escaig després, el talentós davanter local Patrick Fuentes va aprofitar un rebuig afortunat per minimitzar el desavantatge dels bascos (1 a 2).

Nacho Granell va ampliar el marge dels catalans quan tot just s'ha-vien disputat 29 segons del segon parcial. Una indecisió defensiva dels groc-i-negres va propiciar el 2 a 3 (minut 25.38) que va materialitzar Imanol Lasuén. El gol va rearmar el Txuri Urdin i Jon Aizpurúa (minut 28.17) i Imanol Lasuén (minut 29.17) van signar la remuntada (4 a3).

Els visitants van reaccionar i la seva superioritat es va concretar a l'electrònic en l'últim període. Oriol Boronat (minut 45.38) va marcar el gol de l'empat amb un slap marca de la casa i 1' i 19'' després Ander Arrarás va establir el definitiu 4 a 5 en rematar a gol el rebuig del porter a l'intencionat xut de Pol Costa.

El proper dissabte, 20 de març, el vigent campió, el CG Puigcerdà, tindrà l'oportunitat de certificar la seva presència a la final de la Lliga Nacional. Una derrota l'abocaria a jugar, l'endemà, el partit de desempat.

L'equip femení cau a semifinals

Per la seva part, l'equip femení del CG Puigcerdà va perdre els dos partits de semifinals jugats a la pista del CHH Txuri Urdin i, conseqüentment, aquesta temporada no podrà disputar la seva primera final de la Lliga Iberdrola. Dissabte, les cerdanes van cedir per 2 a0 (1-0, 0-0 i 1-0). María Serna (minut 12.34) va donar avantatge a les basques i Carmen Rivera va sentenciar (minut 55.57).

Diumenge, les amfitriones es van imposar per 3 a0 (1-0, 2-0 i 0-0). Carmen Rivera va obrir el marcador tot just començar el partit (minut 1.36) i Cecilia López va segellar la classificació de les basques per a la final amb dos gols en el segon període.