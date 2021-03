Joan Laporta assoleix una àmplia victòria i tornarà a presidir el Barça

Joan Laporta (Barcelona, 1962) serà novament el president del FC Barcelona després d'imposar-se a Víctor Font i Toni Freixa en unes eleccions històriques que van registrar una alta participació, la segona més alta de la història blaugrana: 55.611 socis, el 50,42 % del cens. Qui va ser màxim mandatari entre el 2003 i el 2010 repetirà per un període de sis anys més en obtenir 30.184 vots (54,28 %), superant clarament Font (16.679, 29,99 %) i Freixa (4.769, 8,58 %).

La victòria de Laporta és la segona amb més vots de la història democràtica del Barça, darrere dels 35.021 suports que va rebre Sandro Rosell el 2010, i davant dels 27.138 del 2003 del mateix Laporta i els 25.823 de Bartomeu del 2015. La notícia del trimof anunciat va ser rebuda al box de l'equip de Laporta amb molta eufòria ja des del moment que TV3 va emetre un sondeig quan encara quedaven uns minuts perquè es tanquessin les taules electorals. A mig escrutini, ja era clar que l'expresident repetiria i així ho van reconèixer els altres dos candidats, que el van anar a felicitar, i tots tres es van fer una fotografia plegats que simbolitza la unió del barcelonisme.

Joan Laporta va ser el màxim mandatari del club entre el 2003 i el 2010, període durant el qual el primer equip va guanyar la Lliga de Campions de París del 2006, amb Frank Rijkaard a la banqueta, i la de Roma del 2009, ja amb Guardiola. El seu mandat, però, va estar marcat també per la moció de censura que va superar per poc marge, el 2008, ja que un 60 % dels socis van votar a favor de fer-lo fora però per tal que aquesta mesura sigui efectiva es requereixen dos terços dels votants.

Posteriorment, Laporta va iniciar una carrera política fundant el partit Democràcia Catalana. Del 2010 al 2012 va ser diputat al Parlament de Catalunya, i del 2011 al 2015 va exercir com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona.

Messi vota amb el seu fill

Una de les imatges de la jornada electoral d'ahir va ser la de Messi votant amb el seu fill gran, Thiago, a mig matí, un gest d'implicació amb el club que es va interpretar com la voluntat de l'argentí de continuar vinculat al Barça més enllà del 30 de juny, data de finalització del seu contracte. Al llarg del dia també van exercir el seu dret futbolistes del primer equip com Alba, Riqui Puig, Busquets i Sergi Roberto, a més de figures històriques com Carles Puyol i Luis Enrique, actual seleccionador espanyol. L'alta participació va demostrar la voluntat dels socis de posar punt final a una etapa marcada pel desencís esportiu i els conflictes institucionals.