L'Igualada paga tres gols encaixats en cinc minuts

L'Igualada Rigat va caure per 5-2 a la pista del Reus en un partit que es va decidir en el tram final de la primera part i a l'inici de la segona. Els arlequinats el tenien controlat, però dos gols gairebé seguits dels vermell-i-negres al final de la primera part i un altre a l'inici de la segona els van deixar contra les cordes. Tety Vives i Marc Palau van reduir la distància, però Ferran Giménez va sentenciar. Per sort, la salvació no s'allunya per les derrotes del Calafell, el Taradell i el Lloret.