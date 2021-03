Laporta està tranquil amb Messi

El primer dia de Joan Laporta com a nou president electe del FC Barcelona, un càrrec al que retorna després d'ocupar-lo del 2003 al 2010, va estar ple de compromisos, però una de les feines més importants que té al davant i que el barcelonisme li reclama amb urgència és la renovació de Messi. En una entrevista a l'emissora de ràdio Rac-1, el candidat vencedor dels comicis del diumenge va assegurar que l'argentí «també ha guanyat»i va assenyalar que el jugador el va felicitar després de la seva victòria.

En conversa amb el periodista Jordi Basté, al programa El Món a Rac1, Joan Laporta va explicar que «Messi m'ha donat ànims i ahir em va felicitar. Messi també ha guanyat, i tindrem una conversa tranquil·la». El 10 del Barça acaba el seu contracte el proper 30 de juny i encara no s'ha pronunciat sobre la voluntat d'acceptar una hipotètica oferta del club blaugrana per prorrogar el seu vincle amb l'entitat més enllà d'aquest estiu.

Així mateix, i com ja havia dit en el seu discurs de la victòria, Laporta va reiterar que el fet que Messi anés a votar, acompanyat del seu fill gran, Thiago, és «una prova més» que estima el club. «Potser significa que vol continuar i que desitja que li faci una proposta». El president, que prendrà possessió del càrrec de manera oficial a finals de setmana o a principis de la següent, va confirmar que altres jugadors com Piqué, que hauria votat per correu, i Jordi Alba, que va anar al Camp Nou a fer-ho, també el van felicitar.

Directius i visites

Joan Laporta va confirmar ahir que Ferran Reverter, fins ara CEO de MediaMarkt, serà el primer executiu del club en substitució d'Òscar Grau, una de les quatre persones detingudes dilluns passat pels Mossos d'Esquadra en el marc de les investigacions del Barçagate. Rafa Yuste repetirà com a vicepresident esportiu, Mateu Alemany -que va ser gerent del Mallorca i el València- representarà «els interessos del club a les institucions» i donarà suport a la nova secretaria tècnica, que ocuparà Jordi Cruyff tot i que el seu nom encara no s'ha confirmat. Maria Elena Fort ocuparà una altra de les vicepresidències.

El primer dia després de vèncer les eleccions, Laporta va anar a veure els jugadors dels primers equips de futbol masculí i femení i els del Barça B, acompanyat de Yuste. A la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el nou president va compartir una estona amb Ronald Koeman, tècnic del primer equip i que té contracte fins al juny del 2022. Dimecres, Laporta acompanyarà l'equip a París en el partit de tornada dels 8ens de final de la Lliga de Campions, com a convidat de Carles Tusquets, president de la Junta Gestora. Una altra de les imatges del dia va ser la de Laporta al Palau Blaugrana, on va saludar Pau Gasol.

El ministre avisa

Durant la jornada d'ahir, Laporta va rebre diverses felicitacions, com la que li va remetre el ministre de Cultura i Esports del govern espanyol, José Manuel Rodríguez Uribes. No obstant això, als Esmorzars Informatius d'Europa Press, va indicar que si posa el club blaugrana al servei de l'independentisme «farà malament».

El ministre va comentar que «diem molt en l'àmbit esportiu que una cosa és esport i una altra política. Preocupat? Al contrari, el felicito. Ha guanyar bé i cal treballar entre tots per tal que l'esport sigui essent el que és i el futbol és Marca Espanya».

Per la seva part, LaLiga, l'organ rector dels clubs professionals de futbol, també va emetre un comunicat per felicitar Laporta i desitjar-li «èxit en la gestió» en la nova etapa en el club. Així mateix, l'ens va afirmar que es posa «a la seva disposició per afrontar tots junts els reptes importants, presents i futurs, al que s'enfronta el futbol professional espanyol».

Joan Laporta va guanyar diumenge les eleccions amb 30.184 vots, un 54,28 % del total. Víctor Font va acabar segon, amb 16.679 vots, un 29,99 %, i Toni Freixa va ser tercer, amb 4.769 vots, un 8,58 %. El vencedor d'aquests comicis està ara pendent d'ultimar els detalls de l'aval que haurà d'aprovar LaLiga per tal que es pugui fer l'acte de presa de possessió.