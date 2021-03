El nou repte de Jonathan Soriano

El vilomarenc Jonathan Soriano torna a tenir equip. Després del mal moment que va suposar no poder ascendir amb el Girona aquest passat mes d'agost, el davanter bagenc, de 35 anys, afronta ara un repte ben diferent, el de salvar un històric acabat de pujar a Segona com el Castellò de tornar a la categoria inferior. L'equip de la Plana ocupa ara mateix una de les posicions de descens, però s'ha reforçat amb Juan Carlos Garrido, tècnic que va entrenar el Vila-real a Primera, i amb tot un seguit de peces per evitar el retorn a la Segona B, que la temporada vinent es dirà Primera Divisió de la Federació Espanyola.

Durant aquests mesos, Soriano no ha tingut equip. Per això, en la seva presentació va explicar que «no és el mateix entrenar-me a nivell privat que fer-ho en grup, amb pilota, en el futbol professional. De mica a mica, en els entrenaments, intentaré agafar el ritme per intentar estar a disposició de l'entrenador quan em necessiti».

Soriano va explicar que tot havia arribat després d'una trucada d'Ángel Dealbert, exjugador blanc-i-negre i membre de la comissió esportiva castellonenca. «Em moc per sensacions. L'any passat vaig anar a Girona i ara vaig tenir bona sensació després d'aquesta trucada. N'he tingut d'altres de clubs diferents, però potser no em van transmetre tant com Ángel per poder ajudar el CD Castelló».

Sense xifres de gols

De moment, el problema de l'equip orellut no ha estat tant el de l'anotació, ja que té tants gols marcats, per exemple, com un Mirandés que lluita per entrar al play-off d'ascens, sinó en defensa. De tota manera, sempre anirà bé l'instint d'un jugador que va arribar a ser màxim golejador de la categoria amb el Barça B i que afronta la seva sisena experiència a Segona, després del filial blaugrana, abans l'Almeria i el Poli Ejido i després l'Albacete i el Girona. Preguntat sobre si podrà anotar quatre o cinc gols, que serien ben rebuts, va respondre que «ara arriba la recta final, on tots ens la jugarem, i tots els gols que pugui aconseguir han de ser suficients per ajudar l'equip. Això és el més important».

Sobre les possibilitats de salvació, «cal seguir la dinàmica dels últims partits, amb una victòria a casa [davant de Las Palmas] i un empat a fora [a Leganés]. Estic segur que ho aconseguirem».

La Lliga SmartBank, la Segona Divisió de tota la vida, presenta aquesta temporada una nodrida representació de futbolistes de les nostres comarques que, a més, formen part de plantilles que, en la majoria de casos, lluiten per ascendir a la Lliga Santander. La majoria d'ells estan encara lligats o tenen passat al RCD Espanyol, un dels candidats per tornar a la màxima categoria.

D'aquesta manera, els blanc-i-blaus compten amb el central manresà Lluís López, jugador que està vivint una temporada de pujades i baixades. Va passar de no jugar a l'inici, a ser titular amb Vicent Moreno a la banqueta, a tornar a la banqueta després d'una expulsió a Las Palmas i a jugar ara en els dos últims partits. L'Espanyol és ara tercer (pugen els dos primers), darrere del Mallorca i de l'Almeria.

Precisament el club andalús tenia a l'inici de la temporada el també manresà Ivan Martos, però el va acabar cedint al Rayo Vallecano. A Vallecas, l'exlateral del Nàstic de Manresa no ha comptat gaire per a Andoni Iraola, el tècnic, malgrat que sí que va jugar a la Copa, entre d'altres partits marcant Messi, i ha reaparegut els últims dies. Els madrilenys són ara sisens, en lloc de promoció, just per darrere d'un Sporting de Gijón a qui entrena el surienc David Gallego. Després de ser destituït de l'Espanyol, a Primera, el bagenc està fent un bon any dirigint els joves jugadors de Mareo en l'intent d'arribar a la màxima fita.

L'Espanyol també té dos jugadors cedits al club al qual s'enfrontarà aquest dissabte. Es tracta del lateral olesà Víctor Gómez i del centrecampista format al Martorell Moha Ezzarfani. El primer sembla instal·lat al lateral dret de l'equip castellà i el segon sembla que ha caigut de les alineacions, després d'un començament esperançador.

Encara queden dos futbolistes més. Un és Edgar González, el fill del sallentí Lluís, també ex de l'Espanyol, cedit pel Betis al Reial Oviedo, amb qui es troba en un còmode onzè lloc i és titular indiscutible com a mig centre. L'altre és el porter manresà Pol Freixanet, a qui toca ser suplent d'un Fuenlabrada que és just a sota.