Així no sap tan greu deixar Europa

Entra en el terreny de l'especulació quin partit s'hauria vist ahir al Parc dels Prínceps si el resultat de l'anada no hagués estat 1-4. Segurament, el París Saint-Germain hauria mostrat més intensitat. La gran avantatge va provocar que esperés i busqués Mbappé com a única arma. Però cal reconèixer que el Barça va creixent. Els tres centrals li van bé per tenir seguretat defensiva i la variant d'ahir, amb tres davanters, li va donar control.

Un equip que anava a humiliació per temporada en el seu últim dia de curs europeu, sembla que aquest any ja les ha gastat amb les derrotes davant de la Juventus per 0-3 a la fase de grups i en l'anada davant del PSG. El Barça, que intentarà convèncer Messi de què es quedi, ahir va donar la cara i va merèixer una clara victòria. Sempre quedarà el dubte de saber què hauria passat si l'argentí hagués transformat el penal abans del descans, però almenys així no sap tan greu quedar eliminats.

Koeman va plantejar una variant en la tàctica dels últims partits, endarrerint De Jong a l'eix de la defensa i actuant amb tres davanters. La pilota va ser per al Barça des de l'inici, més intens i amb aproximacions de Dembélé i Busquets i una falta alta de Messi.

El francès va ser qui va disposar de les primeres arribades, buscant l'espai. Els atacs locals només eren pilotes per a Mbappé, sempre perillós, però als 17 minuts va estar a punt de marcar Mingueza en un córner refusat per un defensa. Tot seguit, Dembélé va tenir la tercera, amb un xut ara sí molt fort aturat pel porter costa-riqueny. El PSG només defensava, però el gol visitant no arribava, com en un xut de Dest que va desviar Navas al travesser i en una centrada de Dembélé a la qual Messi no va arribar per un pèl.

Molts moviments en poca estona

Tot semblava controlat, però llavors Lenglet va cometre l'enèsima imprudència de la temporada trepitjant el taló d'Icardi sense cap necessitat en una centrada que ja es perdia. El VAR li va marcar la falta a Taylor i Mbappé va transformar. Segurament injust, però el gol és el que compta.

Al minut 34, Dembélé va tenir la quarta, però va rematar malament. i Koeman va retirar del camp Mingueza, condicionat per una targeta. Aleshores van arribar moltes situacions seguides. Messi va empatar amb un xutàs des de casa seva i ni el VAR, ni Taylor, van veure un possible penal de Navas a Dest. Abans del descans, Busquets va posar a prova Navas. Però la gran ocasió va arribar en el descompte, quan Kurzawa va cometre una pena màxima a Griezmann. La segona targeta del lateral va anar als llimbs i Pochettino el canviaria al descans. Messi tenia l'opció de posar l'1-2, però Navas va aturar amb el genoll. Abans del descans, Florenzi va evitar el segon en una rematada de Busquets que anava a rematar Griezmann. Un bany, però només 1-1 en el marcador i la sensació que s'havia deixat passar una gran oportunitat

I així va ser. Els bioritmes de la segona part eren més baixos. L'entrada de Diallo va donar més solvència a la banda esquerra parisenca, tot i que el Barça seguia dominant totalment. Al quart d'hora, Messi va tenir una gran opció, però Marquinhos va salvar miraculosament des de terra. Tampoc no hauria valgut per mans de l'argentí. Ara les arribades venien en comptagotes, però Messi, a punt d'arribar a una centrada de Dembélé, i novament Busquets, en un cop de cap aturat per Keylor, la figura del seu equip, van estar a punt de marcar el segon gol a vint minuts per al final.

Va ser l'inici d'una nova onada d'atacs barcelonistes, amb Trincao a punt d'evitar el rebot en un xut des de fora de l'àrea i amb Dembélé, que no va poder arribar a una gran centrada de Jordi Alba des de la línia de fons. Els canvis va semblar que aturaven una mica la inèrcia, però el Barça mereixia almenys guanyar el partit. En una nova contra, Griezmann es va omplir de pilota i va disparar per damunt de la porteria francesa. Les forces ja s'havien acabat i fins i tot Mbappé va tenir un u contra u per guanyar el duel d'ahir, però va disparar alt. El Barça d'ahir no s'hauria merescut perdre i, després de les eliminacions nefastes dels últims anys, en aquest deixa la Champions, almenys, amb una millor cara.