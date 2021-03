La Cursa de la Dona de Manresa perviu amb una edició especial

Amb inscripció gratuïta; amb les facilitats que proporciona una societat digitalitzada per descarregar-se el dorsal; amb la possibilitat de prendre-hi part en qualsevol franja horària dels propers dissabte i diumenge; amb sortida i arribada des de la pròpia llar, i amb l'únic requeriment de compartir l'experiència viscuda amb les altres participants a través de les xarxes socials. Així ha dissenyat l'edició d'enguany de la Cursa de la Dona de Manresa el gimnàs Vela Club & Fitness, amb el suport de l'Ajuntament.

Per segon any consecutiu, el format de la Cursa de la Dona s'haurà d'adaptar al context social que determina la pandèmia. L'any passat, la prova va ser un dels primers actes multitudinaris que es va haver de suspendre a Manresa en decretar-se el confinament domiciliari, ja que s'havia de desenvolupar el diumenge, 15 de març. La tenacitat dels seus impulsors va propiciar que s'acabés fent el cap de setmana del 20 i 21 de juny, amb un format idèntic al que adopta aquest any, després d'haver de renunciar a celebrar-la, altra vegada, el diumenge, 31 de maig.

Esteve Camps, director de la Cursa de la Dona, va assenyalar en l'acte de presentació que l'objectiu dels organitzadors és «mantenir viu l'esperit de la prova i el seu caràcter lúdic, festiu i reivindicatiu». Per això, enguany, s'ha optat per conformar «una edició especial de la cursa, que hem batejat amb aquesta mateixa expressió, doncs esperem celebrar amb un miler de corredores i corredors l'emblemàtica cinquena edició, l'any vinent».

La inscripció a la Cursa de la Dona d'enguany és gratuïta i el dorsal es pot descarregar des del compte d'Instagram @cursadonamanresa, a través del codi QR que es pot trobar als cartells publicitaris repartits per diferents espais públics de la ciutat o passar a recollir-lo pel gimnàs Vela Club & Fitness. Cada participant podrà triar el moment idoni d'aquests propers dissabte o diumenge per fer els característics 5 km de la prova i el recorregut és de lliure elecció. L'única petició que fan els promotors és que totes les corredores comparteixin les seves vivències a través de les xarxes socials. A més, s'ha dissenyat una atractiva samarreta tècnica d'un llampant verd turquesa que poden adquirir totes les interessades. Toni Massegú, regidor d'Esports, va expressar la seva complicitat «amb una iniciativa que incideix en la popularització de la pràctica de l'esport en dones de qualsevol edat, des de les nenes fins a les seves àvies».