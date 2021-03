L'urgellenc Jaume Betriu buscarà el doblet enguany

El pilot de Coll de Nargó Jaume Betriu va informar ahir dels seus plans esportius de cara a la temporada que comença. Aquests passen per disputar el Campionat del Món i el d'Espanya amb KTM amb l'objectiu d'aconseguir un doble. Així, provarà de vèncer en l'estatal, del qual l'any passat va ser subcampió, darrere del surienc Josep Garcia, i vol lluitar pel títol universal de la categoria d'Enduro 3. A més, té previst de participar en un o dos ral·lis internacionals per tal d'arribar més ben preparat al Dakar 2022.

Betriu ha explicat que «serà una temporada molt intensa, en què m'agradaria seguir creixent com a pilot per millorar els resultats de l'any passat. Encara que em vaig iniciar en el motocròs, l'enduro és la meva especialitat, la que m'ha permès créixer en el decurs dels anys i aprendre'n des que vaig debutar, el 2013. Soc un pilot polivalent i opino que, per seguir evolucionant, és bo combinar l'enduro i els ral·lis».

El seu debut internacional tindrà lloc del 18 al 20 de juny a Marco de Canaveses (Portugal). El mundial tindrà cinc cites més: a Edolo (Itàlia), del 25 al 27 de juny; a Saaremaa (Estònia), del 16 al 18 de juliol; a Skovde (Suècia), del 22 al 24 de juliol; a Zchopau (Alemanya), del 8 a 10 d'octubre i a Langeac (França), del 15 al 17 del mateix mes. L'estatal tindrà dues proves a Catalunya, a Sitges i a la Torre d'Oristà, a Osona.