La suspensió de Segona Catalana alleuja uns clubs i causa indignació en els altres

Una decisió polèmica. La disposició de la Federació Catalana de Futbol de «no reprendre» la competició de Segona Catalana ha generat reaccions contraposades entre les deu entitats de les nostres comarques que hi tenen el primer equip. La setmana passada, l'ens federatiu va transmetre als responsables dels 128 clubs que conformen la categoria un qüestionari en el qual se'ls demanava que optessin per una de les dues propostes que els feia l'organisme.

La primera consistia en reprendre i completar la lliga que es va suspendre l'octubre el tercer cap de setmana de març, amb només dues setmanes per treballar la forma física dels futbolistes. El pla comportava jugar per Setmana Santa, fer-ho en tres jornades intersetmanals (el 21 d'abril, el 19 de maig i el 9 de juny) i tancar la fase de grups el segon cap de setmana de juliol. Els equips implicats en eliminatòries per decidir ascensos i descensos haurien de competir fins a final de mes.

L'altre plantejament implicava la suspensió de la lliga; la seva substitució per un torneig alternatiu d'inscripció voluntària i l'acceptació d'una competició draconiana per a la temporada vinent amb prop de 160 equips dels quals entre un 60 i un 70% estaran abocats a baixar a Tercera Catalana en finalitzar l'exercici.

Els deu clubs de l'àmbit de Regió7 volien reprendre la competició, però en aquestes condicions sis van optar per la suspensió i quatre (FC Joanenc, FC Pirinaica, UD Calaf i UD San Mauro) per la continuació del campionat amb el calendari plantejat per la federació. Tot i que l'organisme no ha fet públic el resultat de la consulta Jordi Garcia, director tècnic del FC Joanenc assenyala que «una enquesta de FutbolCatalunya.com revela que 46 clubs eren partidaris de jugar i 65 de la cancel·lació de la competició, mentre 17 entitats no es van pronunciar».

La gestió de la situació i els plantejaments la Federació Catalana de Futbol (FCF) generen la repulsa unànime de les deu entitats. Quim Bosch, vicepresident i secretari del CE Sallent reflexiona que «el plantejament inicial de la lliga ja era erroni. Es va optar per un format de competició molt extens que no preveia que es produiria l'ajornament de partits per l'aparició de positius i que complicava molt acabar la lliga si s'havia d'interrompre tal i com ha passat». L'entrenador de la UE Avià, Jordi Pont, explicita que «esperàvem rebre un altre tipus de proposta, amb un format de competició diferent que ens facilités tornar a jugar». Eduard Ferrer, director esportiu del FC Pirinaica no entén que no hi hagi ningú a l'ens federatiu «que no sigui capaç de fer una proposta que no comporti la cancel·lació de la lliga. Realment, des de la federació no són conscients dels efectes secundaris i dels danys col·laterals que comporten les seves decisions» i des de la UD San Mauro consideren que «amb la consulta, la federació només ha pretés donar legitimitat a una decisió que ja estava presa en ferm».

La suspensió com a mal menor

Per al CE Sallent, el CE Òdena, el CF Organyà i els tres equips berguedans (UE Avià, CE Berga i CF Atlètic Gironella) la «no represa» de la competició ha estat l'escenari menys nociu en l'actual context. Pep Torres, entrenador del CE Berga insisteix en el fet que «per al nostre equip, era inviable participar-hi amb la programació que es plantejava i quan no hem pogut entrenar-nos amb regularitat des de l'octubre. Si tinguéssim 30 jugadors a la plantilla hauríem entomat el repte, però amb 18 futbolistes no ens podíem arriscar». El seu homòleg a la banqueta del CF Atlètic Gironella, Xavi Díaz, afegeix que «hi ha jugadors en tots els equips que tenen dubtes sobre el fet de jugar per qüestions sanitàries. A més, la federació suggeria que els partits de les tres jornades intersetmanals s'iniciessin a les set de la tarda, quelcom que no era possible per a molts futbolistes pels seus horaris laborals». «I per als clubs, que han patit un descens significatiu dels ingressos, tampoc era senzill assumir les despeses d'arbitratge de tot el curs en només quatre mesos», conclou. Carles Casanovas, president del CE Òdena completa l'argumentari: «el risc de lesions musculars per als jugadors era elevadíssim i no es tenien en compte ni la vigència del confinament comarcal ni la possibilitat d'una quarta onada».

De la indignació a la proposta

La suspensió de la competició va causar «indignació» al FC Joanenc, «decepció i tristesa» al si de la UD San Mauro, va sumir en «el desànim» a la plantilla del FC Pirinaica i es va viure amb «resignació» a la UD Calaf. El seu tècnic, Víctor Vera, relata que «ens ho van comunicar mentre fèiem el primer entrenament amb tota la plantilla des de l'octubre. Va ser un cop dur per als jugadors. En un any, només hem jugat un partit de competició oficial i els amistosos de pretemporada del setembre».

Jordi Garcia denuncia algunes de les problemàtiques que ha generat «la decisió discriminatòria» de la federació en moltes entitats. «Els jugadors volen jugar i els clubs de Segona Catalana ara ens trobem amb futbolistes que reben ofertes d'equips de Tercera Catalana, competició que es reprendrà, per incorporar-se a les seves plantilles. En el nostre cas, si facilitem la baixa a aquests jugadors, ens trobarem amb la paradoxa que estem reforçant als oponents del nostre segon equip».

Els clubs dels sis grups de Segona Catalana que volen competir amb efectes classificatoris es van reunir telemàticament dimecres i van emetre ahir un comunicat al qual ha tingut accés Regió7. En aquest text, denuncien que la federació «no ha buscat les vies òptimes per a la represa» de la lliga i es mostren «oberts a disputar una competició alternativa» amb «un mínim de competitivitat» en la qual els guanyadors «assoleixin l'ascens a Primera Catalana» i recordem que el Pla de Competició aprovat «contemplava l'ascens de sis equips» a aquesta categoria.