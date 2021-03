La fàbrica Pirelli es fa circuit per un dia

La nau del fotògraf manresà es va convertir en tot un plató durant tres dies per crear la imatge de l'equip per al 2021

Poc més d'onze anys després de tancar l'empresa, el brogit va tornar a les velles naus de l'antiga fàbrica Pirelli de Manresa, a prop de Sant Joan de Vilatorrada. En aquesta ocasió, sorgeixen d'unes altres màquines, no de les que elaboren pneumàtics. D'una banda, de les potents motos que participen al mundial de velocitat en la màxima categoria. De l'altra, els clics de les fotogràfiques que immortalitzaran el moment.

Durant tres jornades, la instal·lació, que ara l'empresa Pirelli lloga com a naus a empreses i particulars, va convertir-se en una mena de circuit, un dels que sovinteja l'equip Repsol-Honda de MotoGP, comandat pel vuit vegades campió del món, el cerverí Marc Márquez. Al seu costat, el seu nou company d'equip, el vallesà Pol Espargaró. I, al davant, la compulsiva càmera d'un professional que converteix les imatges dels principals esdeveniments esportius en art, el fotògraf manresà Miquel Liso.

Tres dies frenètics

Liso explica que l'oportunitat li arriba perquè «ja fa uns quatre anys que segueixo el mundial i faig fotos als circuits d'arreu del món. Hi ha bona relació amb l'empresa Dorna [l'organitzadora del campionat del món] i vaig parlar amb l'Héctor Martín, el cap de comunicació d'Honda RC,per poder treballar amb la seva imatge abans de l'inici d'aquesta temporada».

Però no tot és tan fàcil. «Els vaig presentar un projecte que incloïa venir a prendre les imatges al local que tinc a la fàbrica de Pirelli de Manresa. M'estimo la meva ciutat i els vaig plantejar que quedaria molt bé els colors taronja i blau llampants dels seus pilots amb aquest fons més aviat fosc d'un edifici com aquest». Aquesta proposta va viatjar a la seu central d'Honda al Japó, «els va semblar bé i vam quedar fa uns quants dies, durant tres jornades, per fer totes les fotos».

Liso explica alguns secrets, com ara que «per les xarxes socials anava dient que Marc Márquez no vindria perquè està lesionat. És cert que un doble va substituir-lo en algunes gravacions perquè encara no està del tot recuperat dels problemes al braç, però va participar activament en totes les sessions».

Recorda que amb el pilot «hi ha bona relació. Li interessa força aquest món, i fins i tot té una de les meves fotografies a casa seva». Es van alternar les imatges més d'estudi, el que la seva productora Vista Diferent té a la instal·lació, amb d'altres en què ressalta més l'estructura de la fàbrica.

El fotògraf rememora els dies que va passar amb Honda acabat de tornar de París. Ha assistit a la tornada dels vuitens de final de la Cham- pions entre el PSG i el Barça, on «he fet moltes fotos de Messi. Formen part d'una gran obra que pretenc donar a conèixer d'aquí a poques setmanes. He estat seguint el Barça durant cinc anys i tinc molta il·lusió en el producte que en pot sortir». De material, no en faltarà. Explica que de cada dos milions de fotos que fa, n'aprofita unes 200. Tot un art.