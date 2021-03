El Barça guanya passant de llarg dels cent punts

El Barça va celebrar la victòria de dijous a Madrid a l'Eurolliga amb un nou triomf a casa, en un duel en què va demostrar les qualitats ofensives de l'equip. El 107-88 demostra l'encert del conjunt blaugrana, que vol seguir pressionant el madridista a la lliga.

De tota manera, el Casademont Saragossa va plantar cara durant força minuts i es va arribar a situar a tres punts ben avançat el tercer quart, després d'un triple de Rodrigo San Miguel (66-63). Però el tram final del partit va ser blaugrana, amb un Adam Hanga desbocat, autor de 17 punts, amb quatre triples sense errada i 28 de valoració, tot i que el màxim anotador va ser Brandon Davies, amb 20 punts. Per part del conjunt aragonès, el gran partit del canadenc Dylan Ennis, amb 27 punts i 32 de valoració, no va poder ser suficient per als seus colors.

En els altres dos partits, el Joventut va dominar tota l'estona i no va patir gaire per derrotar el Monbus Obradoiro per 91-84, amb 22 punts de López Aróstegui i un resultat que hauria pogut ser més ampli de no haver estat pel parcial gallec al final. Per la banda de l'Obradoiro, 18 punts de Robinson i 15 d'Ozmizrak, però sense fer mai la sensació que podien guanyar el partit

A Màlaga, més va haver de lluitar l'Unicaja per vèncer el Gran Canària per 82-76, amb el millor partit del francès Bouteille des que va arribar al Martín Carpena, amb 25 punts. En la banda canària, 22 punts per a Slaughter i 17 de Costello.