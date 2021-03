L'Atlètic cedeix dos punts i obre encara més la lliga

Davant del mal estat de forma del Barça i del Reial Madrid, sobretot durant el tram inicial de temporada, semblava que aquesta lliga només la podia perdre l'Atlètic de Madrid i pot ser que ho estigui començant a fer. Els matalassers no van ser capaços d'anotar ahir a la nit al Coliseum Alfonso Pérez contra el Getafe (0-0) i ara veuen com els blancs, que haurien pogut ser a deu punts si l'Atlètic hagués vençut el derbi de la setmana passada, se situen a sis. I encara més, si el Barça guanya demà l'Osca, es col·locaria a quatre, quan l'equip de Simeone encara ha de visitar el Camp Nou.

Novament, l'Atlètic va tenir problemes ofensius i no va poder trencar la defensa d'un conjunt que aquesta temporada lluita per evitar el descens i que encara haurà de fer molt per aconseguir-ho. Només un gol de Joao Félix, ben anul·lat perquè la pilota havia sortit per la línia de fons, va poder fer canviar el resultat.

L'Atlètic segurament va entrar al partit trasbalsat per la manera com, un cop més, el Reial Madrid havia remuntat el seu partit, que va guanyar per 2-1 l'Elx. Els blancs, que van reservar jugadors de cara al partit de Champions de dimarts contra l'Atalanta, van veure com els il·licitans s'avançaven amb una rematada de cap del central Dani Calvo. Però Benzema, amb dos gols, el segon ja en temps de descompte, va provocar que l'equip de Zidane s'arrapi a la lliga com sol fer sempre.

En els altres partits, el Valladolid va arrencar un bon empat (0-0) del camp d'un Osasuna que sembla en millor moment. En un duel cabdal per al descens, Alabès i Cadis van empatar (1-1) amb penals transformats per Joselu i Álex Fernández.