Partit per guanyar-lo als punts

La visita de l'Urbas Fuenlabrada al Nou Congost aquest migdia ha de servir per valorar en quin punt es troba el nou Baxi Manresa. L'equip no és el mateix, no ho pot ser, amb dos jugadors tan influents en el seu funcionament com Ferrari i Janning, ni tampoc amb la baixa de Guillem Jou o ara amb la tornada d'un Dani Pérez que ja va reaparèixer a València. El joc alegre de tota la temporada ara sembla que ho pot ser encara més en atac, però també hauria de millorar en defensa i el conjunt madrileny, que ha viscut una important metamorfosi des que va perdre per 100-102 contra els manresans en la cinquena jornada, serà una bona pedra de toc.

Així ho entén Pedro Martínez, que va definir el Fuenlabrada com «un equip amb talent ofensiu i que té el màxim anotador de la lliga. Trimble. S'han reforçat amb un pivot, Alexander, que està molt bé. Allà ens va fer mal Meindl, tenen Emegano i homes com Marc Garcia, amb molta capacitat anotadora. Tothom parla del base, perquè és el millor encistellador, però no ens podem centrar massa en ell i deixar-ne d'altres que estiguin massa sols.

L'equilibri que cal

El tècnic del Baxi no sabia encara divendres qui descartaria per al partit d'avui, però ahir va quedar tot clar. El club va informar que el base belga Jonathan Tabu i l'ala-pivot dominicà Eulis Báez no jugaran el partit d'aquest migdia per culpa de diversos problemes físics. De fet, Martínez ja havia deixat anar en la seva compareixença davant dels mitjans que «hi ha jugadors amb molèsties que ens fan patir i cal veure la seva evolució».

Tot i que Juampi Vaulet també pot ser un d'ells, ja que arrossega una molesta fasciïtis des de fa setmanes, al final Tabu i Báez seran els que no jugaran avui. Aquest fet provocarà que Deividas Dulkys, fora de la convocatòria durant els dos últims partits, entri a la convocatòria i també ho faci un Martynas Sajus que ja va ser a València. Vaulet haurà d'ajudar Hinrichs a fer d'ala-pivot.

La de Báez és una absència destacada contra un rival amb un molt bon físic gràcies a les incorporacions que ha fet darrerament. «Fa molt que vam jugar contra ells. Són un conjunt d'anotació alta i un altre equip respecte d'aquell a qui ens vam enfrontar. Fan les coses amb criteri i el seu entrenador els fa jugar amb duresa. Van guanyar a Màlaga i van competir bé a Vitòria». Segons ell, «no crec que tinguin gaires problemes per salvar-se. Pot ser que pateixin, però segur que tindran altres equips per sota al final».

Mirar amb les faltes

Un dels apartats pels qual se li va preguntar va ser que el Fuenlabrada és l'equip de l'ACB que rep més faltes. Ho va atribuir a «la seva qualitat en l'u contra u i al fet que posen bé la pilota a terra», però també va deixar anar una indirecta en afegir que «també disposen de jugadors que fan flopping. És feina dels àrbitres» no caure en aquest suposat engany. Si el comentari no anava pel manresà Marc Garcia, ho va dissimular força bé.

El partit d'avui és important per intentar mantenir les esperances de ser vuitens al final de la lliga regular. Després de rebre el Fuenlabrada, cap anar a Andorra, a jugar contra un adversari directe, i es rep un Reial Madrid que no cau al Congost des de la lliga del 1998. De moment, cal guanyar un duel en què el tècnic dona «per fet que rebrem molts punts. El problema és saber com arribaran i mirar de ser més consistents a darrere».