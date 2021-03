Bon triomf del Navàs en el retorn a la pista

Feia un any que no jugaven i, després de descansar en la jornada inaugural, el Navàs va tornar a la competició. Una data per recordar per a un dels clubs més significatius de la comarca. Els locals es van imposar amb claredat per 78 a 60 al Natació Terrassa tot i que van notar problemes per entrar en el ritme del partit. A mesura que anaven passant els minuts, però, es van anar sentint més còmodes.

Amb una defensa asfixiant van tallar en sec la fluïdesa ofensiva del Terrassa, i també la seva anotació. La diferència de punts s'anava ampliant jugada rere jugada, el que va permetre que el Navàs gaudís d'un avantatge de 24 punts al descans.

A la represa, tot va seguir igual. Un Navàs molt intens seguia anotant amb facilitat, encara que el Terrassa va millorar els seus percentatges, tant en el tir interior com en l'exterior, i això va evitar que els bagencs augmentessin encara més la diferència. Els instants finals, ja amb tot decidit, van servir perquè els dos conjunts repartissin els minuts restants entre els jugadors menys habituals.