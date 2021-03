El líder s'imposa a l'Igualada tot i el bon inici dels blaus

El CF Igualada no va poder revertir la seva negativa dinàmica al Nou Sardenya i va cedir contra el líder del Subgrup 5A de Tercera. Els jugadors de Carlos López van protagonitzar un immillorable primer quart d'hora de joc i Marcè (min 4) i Arnau Cuadras (min 13) van obligar el porter Sergio a palesar la seva concentració. Tres minuts després, David Jiménez va superar Romans amb un magistral servei de falta i els escapulats van aprofitar l'avinentesa per aconseguir la possessió de la pilota i el domini del joc. Una assistència de Ricki Vidal va facilitar el segon gol de David Jiménez (min 60). Ricki Vidal va segellar el triomf gracienc nou minuts després i Martí Just va fer el gol de l'honor dels igualadins (min 84).