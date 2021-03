El Manresa FS s'exhibeix per tancar la primera fase

El Manresa FS va tancar la primera fase de la competició amb una victòria solvent contra el potent CDFS Sogorb (6 a 2). Els jugadors d'Albert Manzanares van encarar el partit amb intensitat i concentració contra un oponent que va exhibir un alt nivell de joc. Ambdues formacions van oferir un futbol sala vibrant durant els deu minuts inicials, amb una única diferència: els locals van ser efectius i van materialitzar dues ocasions, mentre Aleix va mantenir la seva porteria imbatuda. Nil Roijals va incrementar l'avantatge blanc-i-vermell abans del descans (3 a 0).

A la represa, les prestacions dels bagencs van davallar i els castellonencs ho van aprofitar per minimitzar el seu desavantatge (3 a 1). Després de nou minuts d'emoció, Asis va transformar el decisiu quart gol dels locals i Nil Roijals va aprofitar que els visitants van optar per jugar amb porter jugador per sentenciar.