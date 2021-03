Preparats per a les batalles finals

Deividas Dulkys no era ahir al Nou Congost. Ni a la pista, ni a la grada. I això que podria haver jugat. El club ja es va encarregar dissabte d'avisar que Jonathan Tabu i Eulis Báez no serien al partit per molèsties musculars. Per tant, hi havia plaça per al lituà. Però va sorprendre a tothom veure el bosnià Lazar Mutic fent la roda d'escalfament amb nul·les possibilitats d'intervenir, com així va ser.

És possible que hi hagi alguna explicació alternativa sobre el motiu pel qual Dulkys no hi era, però el més obvi és que el club el deu intentar traspassar perquè aquí no té protagonisme. Com tampoc no el té, ni el tindrà, Tabu amb la nòmina de bases de què disposa ara mateix el Baxi. Com també és possible que Dani Garcia disposi de poques oportunitats quan Guillem Jou estigui recuperat de la seva lesió. I és que ahir va quedar clar que, tret de lesions, massa habituals en aquestes latituds, Pedro Martínez ja ha triat els soldats amb qui anirà a la guerra fins al final, aquells que intentaran ser als play-off.

Velocitat superior

I amb aquesta plantilla, si s'hi afegeixen els absents Jou i Báez, es pot pensar que hi ha prou material per arribar a les eliminatòries, tot i la dificultat de l'empresa. Dels onze partits que falten per al Baxi, set seran davant de rivals que ara mateix es troben per sota d'ell a la classificació. Un porta asterisc, el MoraBanc Andorra, que té dos partits jugats menys i que serà el rival dels manresans el proper diumenge. Però ara mateix no està lluny de l'abast de l'equip de Pedro Martínez, que té més qualitat que el setembre, quan va arrencar aquest exercici. El nivell de la plantilla manresana és prou alt per deixar de banda la lluita pel descens i pensar més amunt. Amb dotze victòries no només es pot, sinó que s'ha de fer.

És cert que guanyar l'Urbas Fuenlabrada, un conjunt tan ple de talent com caòtic en les seves formes, tampoc no és per anar-ho a celebrar a Crist Rei. Però sí que cal estar contents de la seriositat d'un equip que busca les debilitats del rival i té prou armes per explotar-les. Ahir, entre Sajus, Eatherton, aquest una mica més desplaçat dels moviments habituals, i Sima van fer un forat a la musculosa zona madrilenya.

I per fora, la defensa sobre Melo Trimble va desarticular una bona part de les possibilitats del conjunt de Javi Juárez. Marc Garcia no va fallar a la seva cita amb les bones actuacions contra els exequips, ja siguin els vestits de vermell o de blaugrana. Però no n'hi va haver prou.

Millora respecte de València

Així, si el diumenge anterior es va notar a l'equip una certa falta de capacitat de lluita en el tram final, ahir va donar mostres de solidesa. Els l'atorga una parella de bases que han assumit bé el rol contrari al que tenien a l'inici de la temporada passa- da.

Ara, Dani Pérez és el capità general de l'equip, i Ferrari ha assumit bé un paper per al qual Tabu quedava curt. I llavors, tenir un comodí com el de Janning, que ahir no va ser tan determinant com altres dies però que capta molt l'atenció dels rivals, és un gran què.

A Pedro Martínez se li va escapar en la prèvia de divendres que aquesta és la plantilla que hauria volgut a l'inici de la temporada. L'ha tinguda més tard, però li ha de permetre ser ambiciós.