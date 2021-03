El Barça s'enganxa a la Lliga

Havia de ser una temporada de transició i l'eliminació europea és un senyal innegable de la pèrdua de jerarquia del Barça, però tot i el trauma interminable en el que ha viscut el club des del mes d'agost, l'equip de de Koeman ja és a la final de Copa i a només 4 punts del líder Atlètic de Madrid. La possibilitat del doblet és real. I una part de l'equació la van certificar els blaugrana ahir a la nit en derrotar l'Osca per 4-1.

Però si per alguna xifra passarà a la història el duel disputat al Camp Nou en un dia tan inusual com un dilluns és pels 767 partits que va complir Messi vestint la samarreta blaugrana, una fita que iguala la que ostenta Xavi com a jugador que més cop ha defensat els colors del Barça. I l'argentí ho va celebrar amb dos gols, el primer i l'últim d'una nit amb millor resultat que joc.

El vintè i espectacular gol del pitxitxi Messi va arribar aviat, en el minut 12. Després de fer un gran control que va ser alhora un regat, i amb Siovas al davant, el 10 va xutar amb força i precisió: la pilota va tocar al travesser i es va allotjar a la porteria defensada per Álvaro Fernández.

Una diana magnífica per obrir un marcador que Griezmann va eixamplar al 34 amb un altre gol de gran bellesa. El francès, que estava fent un dia més un partit gris, va rebre de Pedri i, sense oposició, va avançar pel carril central i, des de fora l'àrea, va enviar la pilota a l'esquadra de la porteria visitant.

El 2-0 feia preveure una mitja part plàcida al vestidor blaugrana. Però els culés sembla que no tenen dret a un dia sense polèmiques ni tranquil·litat.

El col·legiat Adrián Cordero Vega no va aturar un contracop de l'Osca, quan ja feia un minut que s'havia acabat el temps reglamentari i no havia indicat cap minutatge extra. Ferreiro va centrar i Rafa Mir no va arribar a colpejar la pilota davant l'oposició de Dest, però Ter Stegen li va tocar lleument la cama amb la mà i l'àrbitre va xiular un penal que el mateix Rafa Mir va transformar en el 2-1 amb el qual es va arribar al final de la primera part.

Patiment i dos gols més

L'Osca, tot i la millora experimentada amb Pacheta, continua a la cua de la classificació. Però a la segona part va donar més d'un ensurt al Barça, que no va sortir amb la tensió necessària per estalviar-se disgustos en una nit en la que era imprescindible apropar-se a quatre punts de l'Atlètic.

Mingueza va apagar els nervis barcelonistes en rematar de cap, des del cor de l'àrea, una precisa centrada de Messi al minut 52. Un gol necessari per atenuar l'inquietud que s'havia instal·lat en el bàndol blaugrana.

Però el partit no estava lligat. Ben poc després, Rafa Mir no va poder rematar de cap un bon contracop aragonès en el que Ter Stegen va evidenciar que té un greu dèficit en les pilotes aèries. L'Osca llençava atacs ràpids i perillosos aprofitant els forats que deixava la defensa local als laterals.

El Barça, que va topar dos cops amb el travesser en xuts d'Alba i De Jong, va posar el pany i forrellat a darrera hora quan Messi va culminar un contracop conduït per Riqui i Trincao, enviant la pilota al fons de la porteria rival amb l'ajut de Pulido, que la va desviar.